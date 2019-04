Indický robotník prežil pracovný úraz bez následkov: Hlavu mu prepichla tyč

Indický stavebný robotník Sanjay Bahe (21) zázrakom prežil hrôzostrašné zranenie. Hlavu mu prepichla roxorová tyč. Zdá sa však, že po jej vybraní nebude mať žiadne trvalé následky!

Sanjay robil na stavbe, keď nešťastnou náhodou spadol do šachty. Pritom sa mu do pravého spánku zapichla tenká kovová tyč, ktorá vyšla von na ľavej strane na okraji čela. Mladého muža previezli do nemocnice v Gondii v centrálnej Indii. Začal mu rapídne klesať krvný tlak, a preto tím neurochirurgov pod vedením Pramoda Giriho vykonal urgentnú 90-minútovú operáciu. Otvoriť galériu Sanjay sa zotavuje v nemocnici. Zdroj: northfoto

Pre typ zranenia bol problém s anestéziou, ale lekárom sa nakoniec podarilo pacienta správne intubovať. „Hlavnú tepnu vedúcu do mozgu minula tyč len o pár milimetrov. Operáciu som vykonal s najväčšou opatrnosťou, aby bolo ďalšie poškodenie okolia čo najmenšie,“ vyhlásil doktor Giri. A to sa aj podarilo.

Krvácanie pri operácii bolo minimálne a tyč sa podarilo vybrať bez ďalších zranení. Jedinou komplikáciou teraz môže byť meningitída - zápal mozgových blán. „Našťastie, pacient sa po operácii dobre zotavuje a prijali sme aj preventívne opatrenia proti meningitíde,“ dodal lekár.

Ako to mohol prežiť?