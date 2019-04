Janka má rakovinu v 3. štádiu, z prístupu slovenských lekárov je v slzách: Dostali ma do zúfalej situácie

Čaká ju najťažšie obdobie života. Len prednedávnom zažila traumu, na ktorú nikdy nezabudne a už má pred sebou ďalšiu.

Čachtičanka Janka (42) mesiac prosila lekárov v nemocnici v Novom Meste nad Váhom, kde ležala s veľkými bolesťami žalúdka, aby jej pomohli. Namiesto pomoci jej povedali, že má ísť na psychiatriu. Zúfalá matka dvoch dcérok Rebecy (10) a Lindy (8) si zbalila veci a odišla k lekárom do Viedne. Tam jej však oznámili krutú správu - lekári jej diagnostikovali tretie štádium rakoviny žalúdka.

Z mamičky Jany robili na Slovensku hypochondra: Rakovinu žalúdka mi odhalili až vo Viedni!

Janka vyhľadala lekársku pomoc, lebo si už nevedela dať rady. Mesiac zvracala, nič nejedla a chradla. "Išla som na pohotovosť do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, kde si ma nechali, ale žiaľ, nič so mnou nerobili. Na moje naliehanie mi urobili nakoniec vyšetrenie žalúdka, kde nič nezistili a poslali ma domov," opísala pred časom svoju situáciu Janka, ktorá ani v najhoršom sne nemohla tušiť, čo ju čaká.

Keďže bolesti pretrvávali a Janka pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku, rozhodla sa, že vyhľadá lekára vo Viedni. Tam jej oznámili krutú diagnózu. "Hneď prvé vyšetrenie ukázalo, že mám rakovinu. Čakala som tri dni na druhé vyšetrenie, kde už bolo všetko jasné. Diagnóza je veľmi krutá. Mám rakovinu žalúdka a to už tretie štádium. Čaká ma chemoterapia a následne operácia. Celý žalúdok mi musia vybrať," hovorí so slzami v očiach nešťastná matka dvoch malých dcér, ktorá si vôbec nevie predstaviť, ako bude teraz žiť.

"Sme úplne samé, otec sa na dcérky vykašlal.plače Janka, o ktorej deti sa musí teraz starať mama. "Ani si neviem predstaviť, ako to všetko zvládneme. Mama na dôchodku ja v nemocnici a deti?" zúfa žena, ktorá je nahnevaná na slovenským lekárov.

"Keby v tej nemocnici hneď na to prišli, možno mohlo byť všetko iné. Bola som tam ešte pred dvomi rokmi, že mám bolesti a to ma tiež pustili domov," hnevá sa mama dvoch malých detí, ktorá je odhodlaná podať sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Nenechám to len tak. Ako môžu v dnešnej dobe lekári takto postupovať?! Veď prisahali, že budú ľudí liečiť," zamýšľa sa Janka, ktorú teraz čaká odlúčenie od milovaných detí.