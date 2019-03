Z mamičky Jany robili na Slovensku hypochondra: Rakovinu žalúdka mi odhalili až vo Viedni!

Prežíva najhoršie chvíle vo svojom živote! Mamička Jana (42) z Čachtíc (okr. Nové Mesto nad Váhom) bojovala so žalúdočnými problémami viac ako mesiac. Neznesiteľné bolesti, vracanie a fakt, že už nedokázala stáť na vlastných nohách, ju dohnali až do nemocnice.

Ako tvrdí ťažko skúšaná žena, tam si ju pohadzovali ako horúci zemiak a dokonca jej odporučili návštevu psychiatra. Až vyšetrenia vo Viedni odhalili pre mamu dvoch malých dcér krutú realitu. Rakovinu žalúdka v pokročilom štádiu. Prečo nedokázali slovenskí lekári diagnostikovať ochorenie skôr a aké sú podľa odborníkov šance na uzdravenie?!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Život ju bije z každej strany. Čachtičanka Jana (42) sa pred rokmi rozviedla s mužom, ktorý je podľa jej slov gamblerom a nechal jej veľké množstvo dlhov. Aby uživila svoje dve milované dcérky Rebecu (10) a Lindu (8), začala chodiť do práce do Viedne, kde pracuje ako opatrovateľka.

Už dlhšie pociťovala bolesti v žalúdku, ktoré sa neustále stupňovali. „Vracala som dvadsaťkrát denne. Moje deti sa báli, že zomriem. Plakali so mnou, nevedeli sme si dať rady,“ spomína na začiatok svojho utrpenia Jana, ktorá napokon išla k lekárovi. To ešte netušila, aký boj ju čaká.

Do nemocnice ako na klavír

Z pohotovosti Janu poslali rovno do nemocnice v Novom Meste nad Váhom. Podľa jej slov po hospitalizácii si s ňou lekári vôbec nevedeli rady. Neustále vracala a už nevládala ani stáť na vlastných nohách. „Ani infúziu mi nedali, a to som bola určite poriadne dehydrovaná,“ hovorí nešťastná žena s tým, že nakoniec jej odporučili vyšetrenie žalúdka.

To však ukázalo, že je všetko v poriadku a záver správy znel - dyspepsia, čiže zlé trávenie. Janu v zúboženom stave prepustili, celý scenár sa však znova opakoval. „Opäť som doma vracala, nič som nejedla celý mesiac. Skončila som zase v tej istej v nemocnici. Lekári ma však poslali domov s tým, že mám navštíviť psychiatra,“ hnevá sa Jana, ktorá je presvedčená, že lekári na plnej čiare pochybili. Keď sa do nemocnice vracala ako na klavír, nakoniec jej urobili ďalšie vyšetrenie, pri ktorom jej zistili helikobaktera.

Krutú diagnózu odhalili v Rakúsku

Zdravotný stav Jany sa však zo dňa na deň zhoršoval, a tak podpísala v nemocnici reverz a rozhodla sa podstúpiť vyšetrenia v Rakúsku, kde pracuje. Tie odhalili zdrvujúcu diagnózu. „Lekár mi za pár dní zistil, že mám vred v žalúdku, ktorý je zhubný. Povedal, že to nie je záležitosť mesiaca a ani dvoch, že je to už v pokročilom štádiu,“ plače nešťastná žena, ktorá má strach nielen o život, ale aj o osud svojich dvoch malých dcér.

„Teraz ma čakajú ďalšie vyšetrenia, ktoré ukážu, či mám napadnuté aj ďalšie orgány. Nemôžem chodiť do práce a neviem, ako to všetko finančne zvládnem. Bojím sa o deti, no verím,“ uzatvára Jana s tým, že je šokovaná z prístupu svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí podľa nej berú život pacientov na ľahkú váhu. Na nemocnicu plánuje podať sťažnosť.

Samotná nemocnica v Novom Meste nad Váhom sa k prípadu zatiaľ nevyjadruje. „Nemáme na stole žiadnu sťažnosť,“ odkázal riaditeľ Miroslav Šorf.

Aké sú prvé príznaky ochorenia?

Žiaľ, vo včasnom štádiu prebieha rakovina žalúdka bez príznakov. Časom sa môžu objaviť nešpecifické tráviace ťažkosti: tlak v žalúdku, pocit plnosti či bolesti po jedle. Nevoľnosť, vracanie a chudnutie sú už príznakmi pokročilého ochorenia. Pri postihnutí hornej časti žalúdka sa môže objaviť sťažené prehĺtanie.

Pozvoľné krvácanie z nádoru sa môže prejaviť ako málokrvnosť, je sprevádzané vracaním krvi a čierno sfarbenou stolicou (meléna). Smutné je, že až veľa pacientov s rakovinou žalúdka je diagnostikovaných v pokročilom štádiu ochorenia. Kým nádor dosiahne toto štádium, trvá to istý čas, ale možno práve spozorovanie miernych a netypických ťažkostí nám dáva šancu na včasnú diagnostiku ochorenia.

Ako sa dá diagnostikovať rakovina žalúdka?

Gastroskopia je v súčasnosti zlatým štandardom z vyšetrení, ktorými sa rakovina žalúdka diagnostikuje. Gastroskopia umožňuje nielen prehliadnutie dutiny žalúdka a sliznice, ale aj odbery vzoriek z nádoru (a ich histologické vyšetrenie).

Ako sa mohlo stať, že slovenský lekár ochorenie prehliadol?

Pacientka mala urobené GFS vyšetrenie žalúdka aj s odberom materiálu zo sliznice na histologické vyšetrenie, ktorá na nádor vyšla vtedy negatívne. Zrejme odber materiálu zo žalúdka nebol z miesta, kde už nádorové bunky boli prítomné a je to najmä vtedy tak, keď je ochorenie vo včasnom štádiu a makroskopický nález vyzerá nie jednoznačne pre obraz tumoru.

Postihuje skôr mužov alebo ženy? Aká je úspešnosť liečby?

- Rozšírenejšia je u mužov a u ľudí v rozvojových krajinách, s výnimkou Japonska a Južnej Kórey, kde je oveľa frekventovanejšia než v USA, Kanade alebo Európe. Operačná liečba pri včasnej diagnostike pacienta vylieči. Výkon spočíva v odstránení nádoru, niektorej časti alebo celého žalúdka. Samozrejme, u každého pacienta sa postupuje individuálne podľa daného nálezu.

Existuje nejaká prevencia, resp. ide o dedičné ochorenie?

V našich končinách sa ochorenie dáva aj do súvisu so stravou, ktorá obsahuje veľa soli a nitrozlúčenín (údeniny a konzervačné látky). Riziko ochorenia zvyšuje práca s ionizačným žiarením a azbestom. Ale v hre sú aj infekcie a zápaly z infekcie Helicobacter pylori, EBV, chronická atrofická gastritída, stavy po operáciách žalúdka - tiež zvyšujú nebezpečenstvo vzniku rakoviny žalúdka. Zvýšené riziko majú aj ľudia s krvnou skupinou A. Jedinou, doteraz potvrdenou genetickou predispozíciou je porucha, ktorá je spôsobená poškodením reparačných génov.

Aj Igorovi († 68) zistili rakovinu v Rakúsku

Otvoriť galériu Igor Miazdra († 68). Zdroj: šiš, anc

Igor Miazdra († 68) začal mať neznesiteľné bolesti brucha v novembri 2015. Podľa slov jeho dcéry Simony mu lekár prehmatal brucho, spravil ultrazvuk a povedal, že všetko je negatívne. Postupne navštívil urológa, chirurga či neurologičky. Nikto nič nezistil. Nakoniec ho odporučili na CT brucha, ktoré však už nestihol. Pri návšteve svojej dcéry vo Viedni skolaboval.

Diagnóza, ktorú mu zistili, rodinu šokovala - rakovina pankreasu, združené nádory na pečeni a pľúcach veľké 10 x 10 centimetrov. Do šiestich týždňov po stanovení diagnózy zomrel. „Môj otec zostal s dvomi správami od lekárov - v jednej tvrdili, že mu nič nie je, a zrazu niekto povie, že zomiera. Keď mu zobrali krv vo Viedni, tak hodnoty niekoľkonásobne prekročili normu,“ hovorí šokovaná bývalá redaktorka markizáckeho Reflexu s tým, že na Slovensku mu nezobrali ani krv.

Rodina sa obrátila na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý skonštatoval pochybenia našich lekárov. „Pacientovi nebola zo strany dohliadaného subjektu poskytnutá zdravotná starostlivosť správne. Úrad skonštatoval nedostatky zistené v diagnostike,“ uviedla pre Nový Čas vtedajšia hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová.

Čo je gastroskopia

Otvoriť galériu Gastroskopia. Zdroj: Infografika Nového Času