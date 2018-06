Znalecké posudky o smrti Zsolta († 15), ktorý zomrel po futbalovom zápase: Spravili lekári chybu?!

Už tri roky márne hľadá pokoj v duši. Nešťastnej mame Ivete sa po futbalovom zápase v Hlohovci zrútil svet.

Po kolízii s brankárom odviezli jej syna Zsolta († 15) do trnavskej nemocnice, kde ho už nedokázali zachrániť. Na výsledky znaleckých posudkov čakali viac ako dva roky a podľa mamy vnášajú do smrti jej syna nové svetlo. Kto môže za smrť deviataka?

So smrťou milovaného dieťaťa, ktoré zomrelo pred troma rokmi po futbalovom zápase, sa matka nedokáže zmieriť. Pred očami má stále posledné okamihy ich posledného rozhovoru, keď ju syn upokojoval. „Mami, neplač, ťažko sa mi rozpráva, veľmi to bolí,“ povedal jej dnes už nebohý Zsolt. Aj preto si rodina dala vyhotviť znalecké posudky, či lekári v tom čase urobili pre Zsolta naozaj všetko. „Tam sú výpovede dvoch záchranárov, ktorí jasne tvrdia, že náš syn čakal na lekára pol hodiny. Ďalšiu polhodinu čakal na sonografiu, ktorá mala vylúčiť vnútorné krvácanie. Podľa nás sa kompetentní snažia o vylúčenie zodpovednosti službukonajúceho lekára,“ tvrdí zdrvená mama Iveta. V znaleckom posudku sa tiež píše, že práve vnútorné krvácanie bolo v prípade jej syna jedným z hlavných problémov úmrtia.

Zronená mama netvrdí, že by Zsolt prežil, ak by to však lekár určil skôr, šanca na prežitie by sa výrazne zvýšila. Rodina preto neprestáva bojovať a obrátila sa aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípad má na stole aj trnavská polícia. „Vyšetrovateľ vykonáva naďalej úkony, aby mohol vo veci právoplatne rozhodnúť,“ povedala hovorkyňa polície Mária Linkešová.