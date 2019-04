Češka Tereza si v liste advokátovi vyliala srdce: Slová plné zúfalstva a veľká prosba

Zmena právnika očividne nevyšla podľa jej predstáv. Odsúdená Tereza napísala svojmu advokátovi dlhý list, v ktorom si vyliala srdce.

Tereza Hlůšková žiada v liste svojho doterajšieho obhajcu Asghara Dogara, aby ju znova zastupoval. Ako informoval Blesk.cz, písala mu aj o svojom zúfalstve za mrežami. Pobyt vo väzení sa na nej už začal podpisovať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Som taká smutná. Vo väzení už zostať nemôžem. Za mrežami mi pukne srdce, "napísala Tereza podľa novinára Alího Aršáda. "Slovami nedokážem popísať, čo cítim. Dúfam, že budete mať ohľad na moje city," žiada Asghara, aby ju neopúšťal a bil sa za ňu aj pred vrchným súdom.

Dvadsaťdvaročná Češka, ktorej pakistanský súd minulý mesiac vymeral osem rokov a osem mesiacov za pašovanie drog, sa v proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Neprávoplatný rozsudok mladú ženu zdrvil. Tereza preto začala jednať s esom v odbore drogovej kriminality. Advokát Naveed Khan Afridi si za svoje služby podľa všetkého necháva aj kráľovsky zaplatiť. Na rozdiel od Dogara, ktorý jej dokonca časť sumy odpustil.

Pakistanskí colníci mladú ženu zadržali vlani 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa chystala pokračovať do Írska. Médiá pôvodne uvádzali, že viezla deväť kilogramov drog, v čase záverečného súdneho pojednávania niektoré písali, že išlo o osem a pol kilogramu heroínu.