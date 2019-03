Doteraz najdrsnejšie slová o pašeráčke Tereze: Český politik Schwarzenberg to povedal na plné ústa

Mladá Češka Tereza Hlušková bola v Pakistane odsúdená na 8 rokov a 8 mesiacov väzenia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred rokom v januári jej letisková kontrola našla v kufri 9 kilogramov heroínu. Tereza sa v stredu dozvedela svoj trest a pred súdom sa zrútila. Pre server Palamentní listy sa k jej prípadu vyjadril český exminister zahraničia Karel Schwarzenberg, ktorý je vďaka šľachtickému titulu známy ako knieža Schwarzenberg. ,,Jedno z nespočetne českých dievčat, ktorým nahovorili, že ku*vením sa budú bez práce bohaté. Netušia, že sa tým dostanú do víru, ktorý ich vždy stiahne ku dnu. Ale aj ohromujúca hlúposť nie je zlá vôľa a stačilo by, aby si to odsedela doma,“ povedal o mladej Češke, ktorá sa v minulosti živila ako spoločníčka.

Tereza dúfa, že sa podarí vybaviť, aby si trest odpykala v Česku. Jej rodná krajina však nemá s Pakistanom dohodu o vydávaní väzňov. Server Parlamentí listy v tejto veci oslovil prezidenta Miloša Zemana, ktorý je však vo veci Terezinho návratu na rodnú pôdu skeptický. ,,Môžeme síce o to požiadať, ale vzhľadom na charakter tohto trestného činu mám silné pochybnosti, že by táto žiadosť bola uspokojivo vyriešená,“ povedal Zeman. Keby v Pakistane ten istý čin spáchal miestny občan, mohol by dostať aj trest smrti.