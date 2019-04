Manželov Jozefa († 46) a Adrianu († 49) našli ležať v kaluži krvi: Vedľa tiel bol kuchynský nôž

Krvavá dráma otriasla všetkými. V sobotu podvečer v rodinnom dome v Modranke, mestskej časti Trnavy, došlo k mimoriadne tragickej udalosti.

Manželov Jozefa († 46) a Adrianu († 49) našli ležať v kaluži krvi v ich vlastnej zavretej garáži. Pomoc privolala staršia dcéra Patrícia (18), ktorá si všimla krvavé stopy pred garážou a dostala strach o svojich najbližších. Žiaľ, najhoršie predtuchy sa potvrdili, keď hasiči otvorili garáž. Našli v nej ležať dve nehybné telá otočené tvárou k zemi. Neďaleko manželského páru ležal nôž.

Na linku 112 zavolala v sobotu popoludní staršia dcéra manželov Patrícia (18). Pred garážou ich rodinného domu si všimla krvavé stopy, samotná garáž však bola zavretá. Na miesto okamžite prišli hasiči i policajti. Hasiči otvorili garáž a naskytol sa im hrôzostrašný pohľad. Adriana († 49) a Jozef († 46) ležali na zemi v kaluži krvi. Ich nehybné telá boli otočené tvárou k zemi. Polícia po obhliadke odovzdala obe telá na pitvu. Podľa našich informácií nemali Adriana a Jozef len bodnorezné rany, ale zrejme došlo v garáži aj k zápasu. Bola celá od krvi a stopy boli aj vonku.

Na mieste sa našiel kuchynský nož. „Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová s tým, že s cieľom zistenia presnej príčiny úmrtia a okolností, ktoré tragédii predchádzali, pribrali i znalca. „Obe telá boli v priebehu nedele podrobené súdnej pitve, ktorej výsledky zatiaľ nemáme k dispozícii. Vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony, ktorých cieľom je preveriť viaceré vyšetrovateľské verzie a objasniť tak priebeh udalosti,“ dodala. Okrem vraždy totiž pracujú aj s verziou vraždy a samovraždy.

Čakali na pomoc

Ľudia v okolí o ničom nehovoria, len o obrovskej tragédii. „To boli takí dobrí ľudia. Nikdy som ich nevidel hádať sa. Nepočul som žiaden krik. Adriana bola veľmi obetavá a milá žena. Starala sa o rodinu a pomáhala mužovi vo firme. Nechcem veriť tomu, čo sa stalo,“ povedal priamy sused manželov, ktorý si povzdychol pri pomyslení, čo bude teraz s dvomi dcérkami Patríciou (18) a Andreou (15), ktoré v okamihu zostali sirotami. Práve ony dve čakali samy na pomoc hasičov. „Obe stáli pred bránou, úplne vystrašené a kývali na hasičov, keď prichádzali, že potrebujú pomoc.Je to strašné...“ dodal sused.

Dom zapečatili

Nešťastie zasiahlo celú najbližšiu rodinu. „Boli ukážkový pár. Vôbec sa nehádali, mali šťastný život. Neviem si vysvetliť, čo sa mohlo stať,“ povedala úplne zničená Adrianina sestra Jozefína, ktorá pre slzy nevládala hovoriť. „Sme z toho v strašnom šoku. Nikdy sme nevideli, že by boli medzi nimi nezhody. Dievčatá sú teraz u nás a zrejme už aj zostanú. Sú úplne hotové. V sobotu im policajti kázali zobrať si len základné veci a odišli preč z domu. Je zapečatený, takže sa tam nedá ísť,“ povedala neter nebohej Adriany. Podobne hovoril aj brat mŕtvej ženy Jozef: „Sestra bola veľmi obetavá a dobrá žena. Či sa v afekte niečo medzi nimi stalo, nemôžem vôbec povedať...“

Prekonala leukémiu

Manželia podľa miestnych žili veľmi dobrý život. „Mali peniaze, firmu, pekné deti, postavili si nový dom, nič im nechýbalo. Jozef robil autofólie na autá a Adriana mu pomáhala vo firme, čo bolo treba,“ opísal sused.

Rodina však podľa jeho slov prekonala aj krušné časy. „Ich mladšia dcérka prekonala leukémiu. Adrika s ňou bola rok v nemocnici, veľmi sa obetovala. Viem, že to bolo pre nich mimoriadne ťažké.“ Mladšia Andrejka (15) chodí do deviateho ročníka a zo staršej Paťky (18) by mala byť o rok kaderníčka. Teraz ich však čaká najhoršia úloha v živote odprevadiť na poslednej ceste svojich milovaných rodičov... A dozvedieť sa krutú pravdu o tom, ako zomreli.