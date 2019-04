Polícia o tragédii pri Trnave: Manželov Jozefa († 46) a Adrianu († 49) zavraždili

Trnavská polícia deň po smrti manželov Jozefa K. († 46) a Adriany K. († 49) z trnavskej mestskej časti Modranka zverejnila, že išlo o vraždu.

Trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová v nedeľu popoludní informovala, že polícia začala trestné stíhanie pre vraždu. "Pre zistenia presnej príčiny úmrtia a okolnosti, ktoré predchádzali smrti dvoch osôb, pribral vyšetrovateľ znalca zo súdneho lekárstva. Obe telá v nedeľu podrobili súdnej pitve, ktorej výsledky zatiaľ nemáme k dispozicii. Vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony, ktorých cieľom je preveriť viaceré vyšetrovatelské verzie a objasniť tak priebeh udalosti. Bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť," uzavrela hovorkyňa.

Na nehybné telá manželov Jozefa K. († 46) a Adriany K. († 49) v garáži rodinného domu v Trnavskej mestskej časti Modranka upozornila jedna z ich dcér (18, 15), ktorá si v blízkosti dverí garáže všimla krvavé stopy a z obavy o rodičov privolala záchranárov, políciu a hasičov. Po otvorení dverí sa prítomným naskytol zdrvujúci pohľad -

Vražda Jozefa a Adriany prekvapila ľudí trnavskej mestskej časti Modranka. "Bol to dobrý chlap. Jeho rodičia žijú v Trnave, predali tu dom a išli bývať do mesta. Už sú starší, majú okolo 70-tky. Jožko si s manželkou postavili dom na druhom konci dediny. On sa zaoberal autami, dovážal ich aj zo zahraničia. Rodičia Adriany už nežijú. Nevieme si vysvetliť, čo sa tam mohlo stať... A veľmi nám je ľúto ich dcér," povedal sused Jozefa a Adriany K.