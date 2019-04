Rozpis play-off NHL je jasný: Proti komu budú Bojovať Chára, Černák a Marinčin?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Víťaz základnej časti zámorskej NHL Tampa Bay Lightning nastúpi v 1. kole play off proti hokejistom Columbusu. Rozhodli o tom záverečné zápasy dlhodobej časti v noci na nedeľu.ďalší traja pôsobia na farmách mužstiev, ktoré sa dostali do vyraďovačky. Play off odštartuje úvodnými zápasmi v noci na štvrtok.

Víťaz Prezidentskej trofeje Tampa Bay Lightning nastúpi proti Columbusu, ďalšiu dvojicu z Atlantickej divízie tvoria Boston Bruins s Torontom Maple Leafs. Víťaz Metropolitnej divízia a obhajca titulu Washington Capitals nastúpi proti držiteľovi prvej voľnej karty na východe Caroline a NY Islanders sa stretne s Pittsburghom Penguins. Šampión Západnej konferencie a Pacifickej divízie Calgary Flames vyzve na úvod play off Colorado, San Jose Sharks sa stretne s Vegas Golden Knights. Posledné dve dvojice tvoria Nashville - Dallas a Winnipeg - St. Louis.

Na štarte vyraďovačky môžu zasiahnuť do hry štyria Slováci - Zdeno Chára, Jaroslav Halák (obaja Boston), Martin Marinčin (Toronto) a Erik Černák (Tampa Bay). Počas play off by mohli dostať šancu aj ďalší slovenskí hokejisti, ktorí figurujú vo farmárskych tímoch AHL - Peter Cehlárik (Boston/Providence), Tomáš Jurčo (Carolina/Charlotte) a Marko Daňo (Winnipeg/Manitoba).

Play off zámorskej profiligy vyvrcholí v júni finálovými bojmi o Stanleyho pohár. Titul obhajuje Washington, ktorý vlani zdolal Vegas 4:1 na zápasy.

Dvojice 1. kola play off NHL 2018/2019:

Východná konferencia:

Tampa Bay (A1) - Columbus (WC2)

Boston (A2) - Toronto (A3)

Washington (M1) - Carolina (WC1)

New York Islanders (M2) - Pittsburgh (M3)



Západná konferencia:

Nashville (C1) - Dallas (WC1)

Winnipeg (C2) - St. Louis (C3)

Calgary (P1) - Colorado (WC2)

San Jose (P2) - Vegas (P3)