Černák predviedol ďalší skvelý výkon: Skóroval v poslednom zápase základnej časti

Hokejisti Tampy Bay Lightning potvrdili svoju suverenitu v zámorskej NHL víťazstvom v poslednom zápase základnej časti, v ktorom zdolali Boston Bruins na jeho klzisku 6:3.

"Blesky" síce po úvodnej tretine prehrávali 0:2, ale nepriaznivé skóre otočili už v druhom dejstve a do záverečnej sirény si udržiavali náskok. V drese hostí dosiahol piaty tohtosezónny gól slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral 17:04 min a do štatistík si zapísal aj tri strelecké pokusy a desať trestných minút. V zostave "medveďov" nechýbal kapitán Zdeno Chára, ktorý však nebodoval. Jeho krajan a spoluhráč Jaroslav Halák sledoval duel iba zo striedačky.

Tampa Bay nazbierala v 82 dueloch základnej časti 128 bodov a už dávnejšie si zabezpečila zisk Prezidentskej trofeje. Hráči Lightning okrem toho vyrovnali rekord súťaže, keď dosiahli v dlhodobej časti sezóny 62 víťazstiev, čo sa doteraz podarilo iba Detroitu v ročníku 1995/96. Výraznou mierou k tomu prispel ruský útočník Nikita Kučerov, ktorý ovládol tabuľku produktivity NHL so 128 bodmi (41+87) a postaral sa tak o najlepší individuálny výkon v profilige za uplynulých 23 rokov. Rodák z Majkopu zároveň vytvoril nový ruský rekord v NHL, keď o jeden bod prekonal zápis Alexandra Mogiľného zo sezóny 1992/93 a do zbierky ocenení mu premiérovo pribudne Art Ross Trophy. "Je to špeciálny moment. Ďakujem všetkým spoluhráčom v tíme za pomoc. Bez nich by som nebol tam, kde som. Bol to tímový výkon," vyjadril sa Kučerov pre oficiálny web NHL.

V rámci bohatého sobotňajšieho programu sa predstavili ešte štyria slovenskí hokejisti, ale bodoval jediný z nich. Obranca Andrej Sekera prispel jednou asistenciou k triumfu Edmontonu Oilers nad Calgary Flames pomerom 3:1. Christián Jaroš nastúpil za Ottawu Senators, ktorá doma podľahla Columbusu Blue Jackets 2:6. Naopak, v zostave Arizony Coyotes absentoval útočník Richard Pánik, "kojoti" nestačili na Winnipeg Jets a prehrali 2:4.

Sumár NHL - sobota:

Boston - Tampa Bay 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)

Góly: 15. Krejčí (McAvoy, Pastrňák), 20. Heinen (Kampfer), 55. Grzelcyk (Pastrňák, Krejčí) - 25. ČERNÁK (J. T. Miller, Gourde), 33. Stamkos, 37. Cirelli (J. T. Miller, Coburn), 41. Kučerov (McDonagh), 55. Coburn (Cirelli, Girardi), 59. T. Johnson (Palát, Kučerov)

Zdeno Chára odohral 20:13 min, 2 strely, Jaroslav Halák (obaja Boston) sedel na striedačke - Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:04 min, 1+0, 3 strely, 10 trestných minút

St. Louis - Vancouver 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 12. B. Schenn (Tarasenko, R. O'Reilly), 51. Tarasenko (Pietrangelo, R. O'Reilly), rozhodujúci sam. nájazd R. O'Reilly - 44. Pearson (Edler, Demko), 58. E. Pettersson (Edler, Boeser)

Detroit - Buffalo 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Góly: 16. Mantha (Athanasiou, Hronek) - 4. S. Reinhart (Eichel), 12. Dahlin (Ristolainen, Eichel), 29. Sheary (C. Nelson, S. Wilson), 32. Skinner, 33. Girgensons (Pominville), 51. Skinner (Dahlin), 52. Montour (Ristolainen, Okposo)

Florida - New Jersey 3:4 po predĺžení (0:1, 1:2, 2:0 - 0:1)

Góly: 32. Barkov (Huberdeau), 57. Huberdeau (Dadonov, Yandle), 59. Hoffman (Barkov, Trocheck) - 2. Bastian (Hischier, Butcher), 28. Bastian (Jakovlev, Coleman), 35. Zacha (J. Anderson, Rooney), 61. Zajac (Severson, Zacha)

Montreal - Toronto 6:5 po sam. nájazdoch (1:2, 3:2, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 12. Poehling (Weal, Deslauriers), 23. Poehling (Petry, Deslauriers), 28. Weal (Armia, Drouin), 31. Shaw (Domi, Lehkonen), 58. Poehling (Lehkonen, Shaw), rozhodujúci sam. nájazd Poehling - 6. Hyman, 9. Gardiner (Marner, Hyman), 29. T. Moore (Gauthier), 38. W. Nylander (Kadri), 49. Kapanen (Matthews, A. Johnsson)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:31 min, -2, 1 "hit" - Martin Marinčin (Toronto) odohral 21:51 min, 3 strely na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely

Ottawa - Columbus 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)

Góly: 29. Chabot (Gibbons), 47. Bödker (Tierney, B. Ryan) - 4. Dubois (Panarin, D. Savard), 10. Nutivaara (O. Björkstrand, N. Foligno), 11. Dubois, 36. Texier (O. Björkstrand), 50. O. Björkstrand, 59. Riley Nash (Panarin, D. Savard)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 18:15 min, 2 strely na bránku

Philadelphia - Carolina 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)

Góly: 15. Lindblom (Sanheim, Giroux), 22. Konecny (Laughton), 27. Couturier (Voráček, Giroux) - 10. Foegele (Wallmark, McGinn), 12. Faulk (Martinook, McGinn), 16. Teräväinen (J. Staal, Niederreiter), 28. J. Staal (D. Hamilton, Teräväinen)

Pittsburgh - New York Rangers 3:4 po predĺžení (1:1, 0:0, 2:2 - 0:1)

Góly: 7. Crosby (Guentzel, McCann), 43. Bjugstad (Hörnqvist, M. Pettersson), 58. Guentzel (Crosby, Schultz) - 13. B. Smith, 53. Skjei (Shattenkirk), 54. Namestnikov (Pionk), 63. R. Strome (Namestnikov)

Washington - New York Islanders 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 23. V. Filppula (D. Toews, Beauvillier), 51. V. Filppula (Pelech, Komarov), 58. Martin (Cizikas, Clutterbuck)

Dallas - Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 43. Seguin (Radulov, J. Klingberg), 49. Seguin (Oleksiak, Jamie Benn), 53. Pitlick (Hintz, Dickinson)

Nashville - Chicago 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Góly: 30. Fabbro (F. Forsberg, Hamhuis), 39. F. Forsberg (Mikael Granlund, Simmonds), 44. Arvidsson (C. Smith, P. K. Subban), 58. Sissons (Bonino, Ellis), 60. Bonino (Watson) - 3. Perlini (D. Strome, DeBrincat), 11. Caggiula (P. Kane)

Arizona - Winnipeg 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Góly: 3. Galchenyuk, 44. Richardson (Hinostroza, Grabner) - 16. Scheifele (Connor), 23. Trouba (P. Lindholm, Lowry), 31. Connor (Scheifele, Wheeler), 36. Ehlers (Myers)

Calgary - Edmonton 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 16. Jankowski (Hamonic, Gaudreau) - 11. Draisaitl (SEKERA, Nugent-Hopkins), 25. Chiasson (Klefbom, Nugent-Hopkins), 46. Nurse (Chiasson)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 16:04 min, 0+1, +1, 2 zablokované strely

Los Angeles - Vegas 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 13. Kovaľčuk, 15. J. Carter (Clifford), 31. M. Roy (D. Brown, Iafallo), 49. Kopitar (D. Brown, Grundström), 60. Kovaľčuk (Kopitar) - 31. Pirri (Eakin, Engelland), 34. Zykov (Schuldt, Marchessault)

San Jose - Colorado 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 8. Burns (Hertl), 12. E. Kane (Nyquist, Dillon), 27. Labanc (Thornton, Sörensen), 46. Nyquist (E. Kane, Hertl), 60. Haley (Burns) - 3. Jost (Girard, E. Johnson), 22. MacKinnon (Landeskog, Girard)