Veľký bojovník Rapáč: Ráno pochoval babku, večer vybojoval víťazstvo

Zvolen - Nitra 3:4. Takýto nápis bol nalepený v kabíne hostí na zvolenskom zimáku už pred rozhodujúcim siedmym zápasom semifinále play-off hokejovej Tipsport ligy a napokon sa ukázal ako pravdivý. Corgoni v ňom zvíťazili 4:1, celú sériu vyhrali 4:3 a postúpili do finále, ktoré odštartuje v utorok v Banskej Bystrici.

Hlásateľ vo Zvolene po šiestich rokoch, prvýkrát od zisku titulu majstra v sezóne 2012/2013, zahlásil 5 372 divákov – vypredané! V sektore hostí bolo minimálne 500 fanúšikov, ktorí boli napokon spokojnejší. „Klobúk dole pred oboma tábormi fanúšikov. Tí naši sú skvelí, musíme sa im poďakovať za celú sezónu. Škoda, že Zvolen nemal takú podporu už aj skôr. Od prvého kola hral výborný kombinačný hokej. Aj v siedmom zápase jeho chalaniuviedol útočník HK Nitra Branislav Rapáč.Séria Zvolen - Nitra bola špecifická aj tým, že až v piatich zápasoch neplatila výhoda domáceho prostredia, čo sa potvrdilo aj v piatok. Hostia uspeli aj napriek veľkej maródke a skutočnosti, že viacerí hráči nastúpili so zraneniami. „Niekedy to mužstvo posilní.Ten, kto mal šancu nastúpiť, nechal na ľade srdce. A to bol najväčší rozdiel. So zraneniami sme napokon postúpili už aj cez Trenčín vo štvrťfinále,“ povedal kapitán Branislav Mezei pre TASR.

Medzi najväčších bojovníkov víťazného tímu patril aj v 7. zápase Branislav Rapáč (25). Aj jeho trápi zranenie a v piatok hral navyše po smutnej udalosti v rodine. Preto necestoval s tímom na stretnutie a neužil si ani veselú cestu autobusom späť do Nitry.