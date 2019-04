Obrovské sklamanie Zvolenčanov: Nezabral ani majstrovský prsteň trénera

Hráči a realizačný tím HKM Zvolen dlhé minúty po skončení 7. zápasu s Nitrou nevedeli stráviť krutú prehru. V očiach viacerých boli slzy sklamania. Trénerovi Andrejovi Podkonickému (40) tentoraz nepomohol k úspechu ani prsteň za triumf v Memorial Cupe, ktorý počas play-off nosil na pravej ruke.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Andrej Podkonický počas aktívnej kariéry získal titul majstra so Slovanom i rodným Zvolenom, v zámorí sa spolu s Mariánom Hossom v sezóne 1996/1997 tešil zo zisku prestížneho Memorial Cupu v drese tímu Portland Winter Hawks. Práve prsteň za tento triumf nosil počas play-off. „Veril som, že s podporou divákov strelíme prvý gól. To sa však rýchlo podarilo Nitre.boli sme málo efektívni a nevyužili sme zdravotné problémy súpera.priznal sklamanie Podkonický.

Zrejme najhoršie znášal prehru kapitán HKM Michal Chovan. Priznal, že bronzová medaila nemá pre neho cenu a podobné sklamanie v kariére ešte nezažil. „Veľmi sme chceli, no nepremenili sme šance, čo sa s nami viezlo celé play-off. Vytvorili sme skvelú partiu, bude nás to dlho mrzieť. V klube všetko fungovalo, chalanom som sa poďakoval. Nehrali sme zle, no sezóna sa hodnotí podľa posledného zápasu a ten sme prehrali,“ priznal Chovan.