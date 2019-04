Máziková striehne na pôrod vojvodkyne Meghan: V Londýne ako reportérka

Vrhla sa do deja diania! Speváčka Eva Máziková (69) je poriadny živel a nemá problém s tým, aby sa pasovala s akoukoľvek úlohou. Práve teraz sa prostoreká blondínka nachádza v Londýne, kde strávi niekoľko dní.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Okrem návštevy pamiatok sa však Eva pasovala aj do roly reportérky, ktorá bude striehnuť na princa Harryho (34) s manželkou Meghan (37), ktorí by sa v týchto dňoch mali dočkať svojho prvého potomka.

Máziková plánuje zotrvať v Londýne desať dní, ktoré strávi v spoločnosti svojho manžela. Zdá sa, že párik do Anglicka zlákala nielen chuť cestovať, ale aj špeciálna úloha. Eva totiž na svojom internetovom profile prezradila, že je viac ako pravdepodobné, že v čase jej pobytu v metropole pribudne do kráľovskej rodiny nový potomok, na ktorého si osobne postriehne.

„Ak budem mať šťastie, vojvodkyňa Meghan porodí. Keď sa to stane, budete prví, kto sa o tom dozvie,“ oznámila diva svojim fanúšikom. Pre Nový Čas to potvrdil aj Evin manažér Noro Mészároš: „Išli tam s manželom na dovolenku. Chcú pochodiť veľa miest a určite by bola rada, keby sa to podarilo, kým tam je, lebo budú v okolí a dokonca na mieste, kde sa členovia kráľovskej rodiny s novorodeniatkami fotia a ukazujú.“