Zvrhlý vrah zabil niekoľko žien a po smrti ich znásilnil: Šialené dôvody ohavných činov

Sériový vrah, ktorý znásilnil mŕtvoly svojich obetí, podrobne opísal, ako vykonával svoje zvrhlé útoky.

Štyridsaťšesťročného Bakhtiyora Matyakubova odsúdili na dva doživotné tresty za vraždu 7 žien v Rusku a na Ukrajine. To však nie je všetko, vrah čelí obvineniam z usmrtenia ďalších troch žien v Uzbekistane, odkiaľ pochádza. Muž dostal prezývku "maniak v bielych rukaviciach", pretože v nich vraždil svoje obete.

Otec jedného dieťaťa bol uväznený už predtým za krádež. Zoznam svojich deliktov časom rozšíril aj o niekoľko vrážd. Ako píše portál Metro, Bakhtiyor mal zabiť jednu zo svojich obetí, pretože „sa na neho nepozrela láskavo“.

V inom prípade chcel vrah len zistiť, čo bude cítiť, ak niekoho zabije jedinou bodnou dobou. Všetky vraždy, za ktoré bol odsúdený alebo podozrivý, sa odohrali v priebehu 13-týždňov, keď lietal medzi tromi krajinami. Na súde odznelo, že v jeden deň zabil dve ženy v samostatných útokoch. Jeho poslednou obeťou bola Julia Lebezhina, 26-ročná predavačka v sexshope, ktorú 20-krát bodol a potom z obchodu ukradol umelú vagínu.

Výpoveď vraha prekvapila aj skúsených vyšetrovateľov. "Mal som narodeniny a chcel som sa potešiť. Nikdy predtým som na takom mieste nebol. Dáma by na také miesto nikdy nevkročilo. Rozhodol som sa potrestať túto nemorálnu ženu. Potom som dlho ľutoval, že som ju zabil, povedal Bakhtiyor. "Chodila za mnou dokonca aj v snoch. Bola taká nádherná," dodal.

Prvá vražda sa odohrala na Nový rok v roku 2015. „Bol som veľmi nahnevaný, pripravený ju roztrhať na kúsky. Cítila to a utiekla,“ zaspomínal na večer, keď vykonal prvý ohavný čin. Bakhtiyor ženu sledoval na železničnú stanici, kde ju videl hovoriť s mužom. Rozhodol sa preto nájsť inú ženu, ktorú by zabil. Jazdil po Moskve, kým si nevšimol 36-ročnú realitnú agentku Juliu Anpilovovú.

"Bola veľmi pekná a úplne sama." Ponúkol jej odvoz a ona spravila osudnú chybu, keď súhlasila. "Zaviezol som ju mimo mesta, vytiahol ju z auta a niekoľkokrát som ju bodol nožom. Padla ako bábika. Zrazu mi bolo lepšie na duši. V Moskve bolo o jednu prostitútku menej." Bakhtiyor v nechutnej výpovedi dodal, že svoje obete po smrti znásilnil.

Ďalšie tri ženy, ktoré zabil, si našiel v priebehu nasledujúcich dní v Uzbekistane a na Ukrajine. Po návrate do Ruska zavraždil 44-ročnú Elmiru Gusenkovú. "Chcel som zistiť, ako ju zabiť na jednu ranu. Vedel som, že musím byť rýchly a silný. Trafiť priamo do srdca. Nefungovalo to. Musel som ju bodnúť znova a znova."

Dmitry Tkachuk, šéf kyjevskej prokuratúry, prezradil, že vrah otvorene rozprával o ohavných činoch, ktoré vykonal. Priznal aj znásilnenie mŕtvych tiel. K prípadu sa vyjadril aj právnička vraha Marina Efimenko. "Môj klient okamžite priznal svoju vinu. Snažila som sa ho obhájiť, chcela som nájsť aspoň pár svedkov, ktorí by o ňom hovorili pozitívne. Ale jeho vlastný syn, bratia a priatelia o ňom hovorili ako o veľmi krutom a agresívnom človeku.“