Ruska zabila priateľa († 24) pri drsnom sexe, potom sa vrhla na jeho telo: Nič odpornejšie ste nečítali

Ruska Anastasia Beloshapkina (21) skončila za mrežami po smrti svojho priateľa Dmitryho Sinkevicha.

Mladík zomrel na udusenie počas ich tvrdého sexu. Susedia sa na ich divoké praktiky už predtým ponosovali. ,,Susedia sa sťažovali, že každý týždeň organizovali orgie. Využívali pritom sadomasochistické praktiky a podobne,“ cituje The Sun správu vyšetrovateľov. Anastasia sa k usmrteniu partnera priznala. Z toho, čo spravila s jeho telom, ide čistá hrôza. Dmitrymu odrezala hlavu a kuchynským nožom potom odrezala pery aj líca. Odrezala mu tiež všetky končatiny, genitálie a vybrala vnútornosti.

Niektoré časti tela vyhodila do smetí pred domom, iné dala do mrazničky. No niektoré časti Dmitryho tela našli visieť na hákoch v byte ako na bitúnku. ,,Podarilo sa mi tam nahliadnuť. Jeho mäso bolo zavesené na hákoch, ale nepustili ma bližšie. Jeho ruky a nohy sa našli v smetiach, vnútornosti v sáčkoch v mrazničke, prsty sa povaľovali po byte,“ povedal sused menom Lyubov. Forenzný expert mal podľa miesta činu povedať, že šlo ,,na 99% o rituálnu vraždu.“ Na sociálnu sieť mal Dmitry pridávať satanistické obrázky.

Anastasii po otrasnom čine volala sestra a pýtala sa, čo robí. ,,Porcujem svojho frajera,“ mala odpovedať mladá žena, ktorá je dcérou policajta. Jej sestra následne zalarmovala rodičov a tí políciu. Dmitryho nevlastná mama Nina Sinkevich je otrasená. ,,Keď sme videli jeho hlavu... Jeho sánka bola zaťatá, čo znamená, že trpel v bolestiach. Policajti našli všetko okrem jeho pečene. Dokonca z neho vysala krv. Spoznala som ho len podľa kučeravých vlasov,“ povedala. Anastasia dostala za vraždu a zneuctenie tela 10 rokov väzenia.