Nečakaný krok lídra Progresívneho Slovenska Štefunka: Prečo musel naozaj odísť?!

Koniec po dvoch rokoch! Predseda strany Progresívne Slovensko (PS), z ktorej vzišla novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová (45), ohlásil, že sa už nebude uchádzať o funkciu šéfa strany.

Ivana Štefunka (42) pravdepodobne nahradí verejnosti nie príliš známy expodnikateľ Michal Truban (35). Strana teraz zažíva boom aj v preferenciách a ťaží zo spolupráce so stranou Spolu. Štefunko sa v širokej verejnosti v posledných dňoch zapísal aj nepodareným príhovorom po Čaputovej víťazstve. Aký je reálny dôvod jeho konca? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Viem, že do volieb musí hnutie viesť človek, ktorý je 100-percentne zdravotne fit. Mám za sebou tri operácie mozgu a doteraz riešim ich dôsledky. Napriek tomu som naštartoval hnutie, dosiahli sme skvelé výsledky, je čas posunúť štafetu ďalej. Svoju úlohu som splnil,“ uviedol Štefunko ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia nekandidovať na májovom sneme strany a dodal: „Progresívne Slovensko sme od začiatku a zámerne budovali ako hnutie, ktoré nestojí na jednom človekovi.“

K Štefunkovmu odstúpeniu mohla prispieť aj trápnosť, ktorá sa mu podarila vyrobiť počas volebnej noci Zuzany Čaputovej spoločne s Miroslavom Beblavým. Dvojica na seba nepremyslene strhla pozornosť, čo bolo mnohým proti srsti. Faktom však je, že o Štefunkových zdravotných problémoch sa v kuloároch hovorilo už dlhšie.

Kto bude lídrom?

Štefunko napriek podlomenému zdraviu z politiky úplne neodchádza. „Mojou ambíciou bude venovať sa príprave volebného programu a hľadaniu talentov pre PS v role podpredsedu,“ priblížil s tým, že bude naďalej podpredsedom strany. Pomyselnú štafetu po ňom zrejme prevezme zatiaľ jediný kandidát na lídra strany - Michal Truban.

„Po debatách s ľuďmi v PS a mojom okolí som sa rozhodol, že na tomto sneme budem kandidovať za predsedu. Chcem do toho dať všetko, lebo viem, že zo Slovenska vieme spraviť super modernú a progresívnu krajinu, kde sa bude dobre žiť,“ vysvetlil Truban svoje dôvody kandidatúry na šéfa strany.

Šokujúci prieskum

Progresívne Slovensko prvýkrát koketovalo s myšlienkou spájania so stranou Miroslava Beblavého pred komunálnymi voľbami. Ich spoločná podpora pomohla Matúšovi Vallovi zasadnúť do primátorského kresla Bratislavy. Spoluprácu avizovali aj pri voľbách do europarlamentu a vyšlo im to aj v prezidentských voľbách.

Ich spojenie im vynieslo v nezverejnenom prieskume agentúry Focus z obdobia pred druhým kolom prezidentských volieb (zber dát 18. - 25. marec, pozn. redakcie) tretie miesto s 9,1 %. Novší aprílový prieskum im už dáva 14,4 %, čo by týmto stranám vo voľbách prinieslo druhé miesto hneď za Smerom a 22 kresiel v parlamente.

Rýchlo získaná podpora nového opozičného bloku začína dráždiť doterajšie opozičné strany. „Bol by som rád, aby týchto pánov dala do karantény, aby neznechucovala kresťanov, aby ich nevystavovala strachu,“ povedal Igor Matovič na margo vystúpenia Štefunka a Beblavého na Čaputovej pódiu.

Podobne sa pridala aj SaS, ktorá tvrdí, že išlo o vrcholne nevhodné vystúpenie. „Očakávam od prezidentky, tak ako sme ju podporovali a budeme ju kontrolovať, že sa odstrihne od týchto ľudí a bude nestranícka,“ povedala šéfka poslaneckého klubu Natália Blahová. Podľa analytikov totiž práve opozičné strany budú hrať o podobného voliča.

1. Zdravotné problémy - Štefunko hovorí, že prekonal tri operácie mozgu, preto sa nemôže líderstvu v strane venovať tak, ako by chcel.

2. Nevydarený príhovor po Čaputovej víťazstve - Spolu s politickým partnerom Miroslavom Beblavým využili víťazstvo Čaputovej na príhovor na pódiu, za čo schytali veľkú kritiku na sociálnych sieťach aj od niektorých politikov.

3. Podozrenia okolo podnikania - Štefunko musel vysvetľovať podozrenia okolo možného kartelu pri eurofondovej súťaži v súvislosti s firmou Monogram, v ktorej mal podiel. On hovorí, že bol nepriamym akcionárom a nemal dosah na jej riadenie.

4. Marketingová stratégia - Niektorí odborníci upozorňujú, že Štefunko už má za sebou politickú minulosť - začínal v SDĽ. Michal Truban je novou tvárou, ktorú budú môcť lepšie „predať“ voličom.

Využili, že sú na koni

Simona Bubánová, marketingová odborníčka

Je to určite dobrý ťah. Tým, že voľby vyhrala Zuzana Čaputová, zabezpečil Progresívnemu Slovensku mediálnu pozornosť. Keďže pán Štefunko odstúpil, ešte posilnil značku PS. Bude sa pretriasať téma, ako sa snažia stranu viesť a akým smerom. Či bude Truban lepším šéfom strany ako Štefunko, ukáže až čas. Čo sa týka spojenia s prezidentom Kiskom, to je otázka dohôd a rokovaní medzi stranami. Každá z tých strán má nejaký potenciál.