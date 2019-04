Budúci predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban: Spoja sa so stranou Andreja Kisku?

Do čela novej strany Progresívne Slovensko sa po májovom sneme s najväčšou pravdepodobnosťou dostane Michal Truban (35).

Mladý podnikateľ bol doteraz vnímaný najmä cez digitálnu platformu aj vďaka firme Websupport. Tú nedávno predal a plánuje sa venovať politike. Aké sú jeho vízie?

Truban sa často prezentoval aj vďaka knihe, ktorá sa na Slovensku stala bestsellerom a zároveň stál za zrodom združenia Slovensko. Digital, ktoré sa snaží meniť štátne IT. Spolu so Štefunkom bol majiteľom technologickej firmy Websupport, ktorú predal za niekoľko miliónov eur. Truban sám hovoril, že dostal aj ponuky zo Slovenska, no rozhodol sa nespájať svoje meno s tunajšími podnikateľmi a spoločnosť tak získala firma Axcel zo Škandinávie.

„Svoj podnikateľský sen som si už splnil. Dokázal som, že úspešná slovenská firma sa dá vybudovať čestne a čisto. Teraz idem naplno do politiky, aby som ukázal, že tak čestne a čisto sa dá riadiť aj štát,“ hovorí Truban. V súčasnosti sa chce orientovať iba na politiku. „Chcem pracovať na tom, aby sme vybudovali modernú, úspešnú krajinu, aby sme mali štát, ktorý funguje ako v 21. storočí, aby nezáležalo na tom, či sa narodíte v Bratislave alebo Medzilaborciach,“ hovorí Truban.

Podporu mu vyjadril aj prezident Andrej Kiska, ktorý má do konca týždňa oznámiť vznik vlastnej strany. „Michala Trubana poznám ako schopného podnikateľa a odhodlaného človeka a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ním. Verím, že zmeníme Slovensko v úzkej spolupráci k lepšiemu,“ povedal Kiska.

Ten do svojej strany lanári expremiérku Ivetu Radičovú, ktorá zatiaľ otvorene nehovorí, či do Kiskovho tímu reálne vstúpi. Denník N pripomína, že súčasťou strany bude aj Kiskov hovorca a poradca Roman Krpelan či poradkyňa Vladimíra Ledecká. Ponuku mal dostať aj Gábor Grendel z OĽaNO či exministerka Lucia Žitňanská.

Teraz by to nemalo zmysel

Grigorij Mesežnikov, politológ

Štefunko ich dostal tam, kde sú, zastrešoval aj rokovania o spájaní so stranou pána Beblavého. Svoj odchod argumentoval dostatočne. Nedokážem posúdiť, či má pán Truban na vedenie strany. On má sympatické postoje, ale jeho skúsenosti sa overia, až keď si funkciu vyskúša. Profiloval sa doteraz skôr v expertnej pozícii. Keď Kiskovu stranu začnú registrovať volebné prieskumy, uvidí sa, akú získa podporu. Ak to bude nejakých 6-7 %, čo by pohodlne stačilo na vstup do parlamentu, tak by bolo nejaké spájanie zbytočné.