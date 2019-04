Pat a Mat prekazili Čaputovej víťaznú chvíľu: Čo prezradila reč tiel Štefunka a Beblavého?

Víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová (45) mala po úvodnom prejave rozporuplných gratulantov. Na pódium k nej vystúpili predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko (42) a šéf Spolu - OD Miroslav Beblavý (42).

Novozvolenú prezidentku vypoklonkovali z pódia a prihovorili sa hosťom. Svojím vystúpením sa snažili prihriať si stranícku polievočku, no pôsobilo to trápne, za čo utŕžili kritiku nielen od prítomných vo volebnej centrále, ale aj od voličov a divákov po celom Slovensku.

Obaja to už patrične okomentovali, ale čo prezradila reč ich tela? Nový Čas to zisťoval u odborníka na neverbálnu komunikáciu Dušana Straňáka.

Ivan Štefunko, predseda, Progresívne Slovensko

Mädlenie rúk

Bolo to spontánne gesto radosti, pôsobilo prirodzene.

Ruka vo vrecku

Podľa etikety je to nevhodné gesto a všeobecne sa odporúča vyvarovať sa tejto neverbálnej komunikácii. Je to zrejme obľúbený postoj pána Štefunka.

Objatie s Čaputovou

Bez prejavov dominancie z jeho či jej strany, pôsobili rovnocenne.

Figový list

Ak je na vás upriamená príliš veľká pozornosť, pomocou tejto pozície si

vytvoríte určitý druh obrany a ste tak „menej zraniteľný”, je to klasická pozícia, keď sa bránime príliš veľkej pozornosti, alebo nechceme upú-tavať na seba pozornosť.

Miroslav Beblavý, predseda, Spolu - OD

Pôsobí introvertnejšie

Bez výraznejších prejavov neverbálnej komunikácie.

Podáva ruku

Neobjíma Čaputovú - môže to byť prejav určitého formálnejšieho vzťahu.

Nemali tam čo robiť

Mária Holubová, odborníčka na protokol

Vystúpenie pána Štefunka a Beblavého nebolo vhodné. Bolo to vyslovene nevhodné prezentovať sa ako víťazná strana, pretože prezident je nadstranícky. Zo žiadnej stránky to nebolo vhodné, mohli ju pozdraviť a zablahoželať jej, ako to urobil prezident Andrej Kiska.