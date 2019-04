Biely dom zmiernil Trumpovu hrozbu o uzavretí hranice s Mexikom, v hre sú aj iné možnosti

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zmiernila v utorok hrozbu prezidenta Donalda Trumpa, ktorý avizoval, že už tento týždeň uzavrie hranicu USA s Mexikom.

Podľa Sandersovej sa Trumpova administratíva "pozerá na všetky možnosti", čo sa týka uzavretia hranice a súvisiacich dôsledkov, informovala agentúra AP.

Trump v piatok minulý týždeň na Twitteri pohrozil, že uzavrie hranice USA s Mexikom. "Ak Mexiko ihneď nezastaví VŠETKU nelegálnu migráciu cez naše južné hranice do USA, na budúci týždeň UZAVRIEM hranice alebo aspoň ich rozsiahle časti," napísal Trump v sérii piatkových tvítov.

Mexiko by podľa neho mohlo prúd nelegálnych migrantov smerujúcich do Spojených štátov ľahko zastaviť, ale namiesto toho mexickí predstavitelia len "rozprávajú" a pripravujú tak USA o veľké množstvo peňazí. Trump pohrozil uzavretím južnej hranice USA už niekoľkokrát.

Agenti americkej pohraničnej stráže minulý týždeň zadržali už vyše 12 000 migrantov a nemajú ich už kam umiestňovať. Najhoršia situácia je v texaskom meste El Paso. Do konca marca by celkový počet prichádzajúcich do USA za jeden mesiac mohol vzrásť na viac ako 100 000, čo by bola najvyššia takáto bilancia za posledné desaťročie, píše agentúra AFP.