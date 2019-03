Trump pohrozil, že na budúci týždeň uzavrie hranice s Mexikom: Neurobí to len v prípade, ak...

Americký prezident Donald Trump v piatok na Twitteri pohrozil, že na budúci týždeň uzavrie hranice USA s Mexikom. Od svojho zámeru ustúpi len v prípade, ak Mexiko "okamžite" zastaví ilegálnu migráciu do USA, informovala agentúra Reuters.

"Ak Mexiko ihneď nezastaví VŠETKU nelegálnu migráciu cez naše južné hranice do USA, na budúci týždeň UZAVRIEM hranice, alebo aspoň ich rozsiahle časti," napísal Trump v sérii piatkových tvítov.

Mexiko by podľa neho mohlo prúd nelegálnych migrantov smerujúcich do Spojených štátov ľahko zastaviť, ale namiesto toho mexickí predstavitelia len "rozprávajú" a pripravujú tak USA o veľké množstvo peňazí. "Zatvorenie hranice by bola dobrá vec," domnieva sa šéf Bieleho domu.

Vyjadril pritom presvedčenie, že Spojené štáty majú vďaka demokratom najslabšiu imigračnú legislatívu na svete. Z tejto situácie podľa neho profituje Mexiko, ktoré tak na úkor USA zarába viac ako 100 miliárd dolárov ročne. "(Americký) KONGRES MUSÍ ZMENIŤ NAŠE SLABÉ MIGRAČNÉ ZÁKONY. Mexiko musí zabrániť nelegálnym migrantom, aby vstupovali do USA," napísal Trump.

Súčasný americký prezident pohrozil uzavretím južnej hranice USA už niekoľkokrát. Podľa agentúry Reuters by však tento raz mohol svoju hrozbu naplniť vzhľadom na stále rastúci počet uchádzačov o azyl z krajín Strednej Ameriky.

Agenti americkej pohraničnej stráže tento týždeň zadržali už vyše 12 000 migrantov a nemajú ich už kam umiestňovať. Najhoršia situácia je v texaskom meste El Paso. Do konca marca by celkový počet príchodzích do USA za jeden mesiac mohol vzrásť na viac ako 100 000, čo by bola najvyššia takáto bilancia za posledné desaťročie, píše agentúra AFP.

Mexický prezident Manuel López Obrador Trumpovu kritiku odmietol a vyhlásil, že jeho vláda podniká kroky na riešenie celej situácie. "Neželáme si nijakú konfrontáciu so Spojenými štátmi," uviedol Obrador, ktorého citovala agentúra AP. Podľa neho však treba prioritne riešiť príčiny migrácie.