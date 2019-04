NAKA sa obrátila na taliansku stranu: Žiadajú informácie o drogovej činnosti Antonina Vadalu

Národná kriminálna agentúra (NAKA) požiadala taliansku stranu o informácie v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou Antonina Vadalu a spol. ešte začiatkom tohto roka.

V utorok to povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka v reakcii na medializované informácie. "Zatiaľ od nich nemám žiadne oficiálne informácie, ako sú medializované talianskymi médiami. V súvislosti s drogovou trestnou činnosťou prebiehajú operatívne preverovania," povedal s tým, že o informácie požiadala NAKA nielen cez Interpol, ale aj prostredníctvom medzinárodného vyšetrovacieho tímu JIT.

Slivka avizoval, že NAKA už procesne pracuje na tom, aby mohla vypočuť všetky zainteresované osoby, ktoré boli spomínané talianskymi médiami ako osoby, ktoré mali spolupracovať s Vadalom. "NAKA bude, samozrejme, úzko spolupracovať aj s inšpekciou MV SR," doplnil Slivka.

Denník Sme v sobotu (30. 3.) zverejnil článok o Vadalových kontaktoch na Slovensku. Z Vadalovej komunikácie s policajtom v utajení podľa denníka vyplýva, že mal kontakty so slovenskými politickými predstaviteľmi. Mal mu tiež povedať, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v SIS investoval milión eur. Agentovi v utajení mal tiež povedať, že si kúpil vtedajšieho šéfa SIS. Ten odmieta, že bol s podnikateľom v kontakte. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné.