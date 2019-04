Úspech Čaputovej využili Štefunko s Beblavým: Páni, toto ste si mohli odpustiť!

Nemohli si to odpustiť? To je otázka, ktorá napadla viacerým pri sledovaní ďakovnej reči čelných predstaviteľov Progresívneho Slovenska a strany Spolu.

Ivan Štefunko (43) a Miroslav Beblavý (43) z pódia doslova vypoklonkovali hlavnú hviezdu večera - novozvolenú prezidentku Čaputovú.

Tá to síce vzala s úsmevom, ale bolo očividné, že ju situácia tiež prekvapila. Toto teátro sa na sociálnych sieťach ani v politických kruhoch nestretlo s mnohými pozitívnymi reakciami. Nový Čas zisťoval, či to s odstupom času dvojica neľutuje. Čaputová bola ešte donedávna podpredsedníčkou mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko, a tak ju do volebného štábu prišli podporiť mnohí členovia tejto strany vrátane jej šéfa Ivana Štefunka.

Keďže Progresívne Slovensko v súčasnosti „koketuje“ so stranou Spolu a vytvorili dokonca spoločnú kandidátku do eurovolieb, v Čaputovej štábe bol prítomný aj predseda tejto strany Miroslav Beblavý. Keď Čaputovej protikandidát uznal svoju porážku, víťazka volieb poďakovala voličom, rodine aj svojim sympatizantom. Na konci jej vystúpenia jej prišli na pódium zagratulovať aj Beblavý so Štefunkom, čo by nebolo nič zvláštne, keby si potom neuchmatli chvíľu pre seba na demonštráciu spojenia ich strán.

Tento akt na sociálnych sieťach spustil vlnu kritických komentárov. „Bolo to cez čiaru, bol to okamih pani Čaputovej. Mohli s týmto gestom počkať, pretože to ubralo na dôstojnosti celému momentu,“ povedal politológ Tomáš Koziak. Reakcie kritikov si všimli aj samotní aktéri.

V tej úžasnej atmosfére som išiel pogratulovať Zuzane na pódium. Nechcel som si žiadnym spôsobom privlastniť jej úspech, iba sa podeliť o moju radosť s našimi členmi, podporovateľmi a s každým, kto veril, že Zuzana môže byť skvelou prezidentkou,“ obhajoval sa Štefunko. Beblavý sa ospravedlnil: „S odstupom vidím, že vystúpenie hneď po Zuzaninom príhovore nebolo dobrým rozhodnutím.“