Zuzana Čaputová má pred sebou ťažkú úlohu: Na čo môže naraziť v paláci!

Nebude to prechádzka ružovou záhradou! Suverénna víťazka prezidentských volieb má pred sebou päť rokov úradovania. Do parlamentných volieb ostáva necelý rok a dá sa predpokladať, že strany sa medzi sebou pobijú o každú desatinu percenta.

Uprostred politickej prestrelky bude stáť nová, zatiaľ neskúsená prezidentka. Navyše to nie je zďaleka jediné, čo ju v blízkom čase čaká. Najmladšia prezidentka na svete preberie štafetu od terajšieho prezidenta Andreja Kisku v júni. Súčasná hlava štátu už prisľúbila, že sa svojej následníčke pokúsi čo najviac uľahčiť prebratie úradu.

Kiska bol dokonca jedným z prvých gratulantov v štábe Zuzany Čaputovej, priniesol jej aj kyticu kvetov. „Opäť nám mnoho krajín závidí, že sme si zvolili prezidentku, ktorá symbolizuje hodnoty, ako je slušnosť,“ vyhlásil Kiska. Prebratie úradu bude zrejme jediná ľahká vec, ktorá ju v najbližšom čase čaká.

Voľby sú za rohom

Do parlamentných volieb ostáva rok a Čaputová má v súčasnej koalícii množstvo odporcov. Veľa naznačuje aj fakt, že jej osobne či telefonicky nepogratuloval žiadny z lídrov koaličných strán. „Je otázne, ako sa k tomu Smer postaví a sám som zvedavý, či na ňu začnú útočiť. V súčasnosti je najdôveryhodnejším politikom Andrej Kiska, avšak keď sa tieto prieskumy začnú robiť s tým, že tam bude aj Čaputová, tak ho iste na čele tabuľky dôveryhodnosti predbehne, preto si nemyslím, že by Smer hneď začal útočiť na najdôveryhodnejšiu političku v štáte.

Uškodilo by im to, ale do volieb ku konfrontácii určite príde,“ myslí si politológ Tomáš Koziak, pričom pripomína analogickú situáciu spred piatich rokov. „Keď prehral voľby Fico, dal Kiskovi chvíľu pokoj, pretože si zrátal, že by to bolo negatívne vnímané verejnosťou, teraz to bude obdobné,“ dodal Koziak. Rozdiel je však v tom, že keď bol zvolený Kiska, do parlamentných volieb ostávali dva roky. Čaputová má len necelý rok. „Určite sa vyskytnú situácie, na ktoré bude musieť ako prezidentka adekvátne reagovať,“ uzatvára politológ.

V roku 2020 vyprší funkčné obdobie súčasnému šéfovi prokuratúry Jaromírovi Čižnárovi. Čaputová už počas kampane, ale aj po zvolení avizovala, že by chcela prispieť k zmene spôsobu voľby prokurátora a na túto tému sa chce porozprávať aj so samotným Čižnárom. „Chcela by som nájsť dostatočnú politickú zhodu na nastolení novej voľby generálneho prokurátora a nepochybne by ma zaujímal názor toho súčasného, keďže je to človek znútra,“ uviedla Čaputová, ktorá si nemyslí, že by mal Čižnár odstúpiť predčasne. Čaputová môže okrem prezidentských právomocí „zdediť“ aj nefunkčný Ústavný súd.

S čím sa bude musieť popasovať

Splnenie svojich sľubov

Nová prezidentka išla do kampane s témami spravodlivosť pre všetkých, dôstojnosť pre seniorov či dôraz na environmentálne problémy. Jej úlohou bude dokázať, že ich môže presadiť.

Prvá zahraničná cesta

Čaputová avizovala, že prvá zahraničná cesta povedie do Českej republiky. Ide o vzájomnú prezidentskú tradíciu. Čaputová sa tak stretne s Milošom Zemanom.

Takmer každodenná preprava z Pezinka

Prezidentka hovorí, že bude chcieť pokračovať v bývaní v Pezinku, kde vlastní rodinný dom. Jej partner Peter Konečný zatiaľ býva osve a spoločnosť jej robia dcéry.

Voľba generálneho prokurátora

Už budúci rok bude parlament vyberať nového generálneho prokurátora, ktorého môže, ale nemusí vymenovať Čaputová. Precedens spravil už I. Gašparovič, ktorý odmietol zvoleného prokurátora.

Parlamentné voľby

Najneskôr do 11 mesiacov čakajú Slovensko parlamentné voľby. Čaputová bude môcť ovplyvňovať verejnú mienku, no za cenu, že sa prikloní k niektorým stranám, čo by sa bralo ako porušenie nadstraníckosti.

Útoky koaličných poslancov

Už počas kampane Čaputová čelila útokom zo strany poslancov Smeru aj pre to, že podľa nich ohrozovala tradičnú rodinu, či pre údajne zlú koncipientsku prax.

Voľba ústavných sudcov

Národná rada v najbližších dňoch bude voliť nových ústavných sudcov. Z nich má vybrať prezident, no je možné, že Kiskovi nezvolia úplnú zostavu, ktorá chýba na súde.

Čo dokáže zmeniť

1. Nastolenie novej politickej kultúry

Čaputová si v kampani zakladala na tom, aby neútočila na svojich protikandidátov. Vysvetľovala to tým, že chce hovoriť o programe a hodnotách, nie zhadzovať iných.

2. Priniesť slušnosť do politiky

Podobný zámer už mala aj Iveta Radičová, no tá nedokázala vyhrať. Čaputová akcentovala na slušnosť aj prostredníctvom minuloročných protestov.

3. Pôsobiť ako zmierovateľ rozhádaných strán

Čaputová avizuje, že sa nechce prikláňať na jednu či druhú stranu politického spektra. Ťažkou úlohou bude hľadať kompromisy a obrusovať antisystémové názory.

4. Vnášať do diskusie pálčivé problémy spoločnosti

Prezidentka môže svojou silou poukazovať na to, kde zlyháva súčasný systém a ako sa dá vylepšiť.

5. Zlepšovať obraz Slovenska v zahraničí

Práve kontaktmi so zahraničnými štátnikmi môže Čaputová ukazovať, kde sú silné stránky Slovenska.