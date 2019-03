Posledná diskusia prezidentských kandidátov: Čaputová by v jednom prípade zvažovala odchod z politiky

Americká finančná pomoc na obnovu letísk, Istanbulský dohovor alebo styky politikov s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom boli témami diskusie prezidentských kandidátov Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča v televízii TA3.

Pokiaľ ide o obvineného podnikateľa, Čaputová odpovedala na otázku jeho stykov s Richardom Sulíkom, ktorý jej vyjadril podporu. Skonštatovala pritom, že stretnutia Sulíka s Marianom Kočnerom boli chybou a neprípustným krokom, pričom ona by v podobnej situácii zvažovala odchod z politiky. Pripomenula však, že Sulík stretnutia označil za chybu a ospravedlnil sa. Zároveň označila za nepredstaviteľné medializované informácie, že poprední politici mohli byť vydieraní zo strany obvinených osôb.

Pokiaľ ide o komunikáciu Mariana Kočnera s Martinom Glváčom zo strany Smer, ktorá podporuje Šefčoviča, kandidát zdôraznil, že by určite konal inak. Ak sa podľa neho ukážu nezákonné činnosti kohokoľvek, mala by byť vyvodená zodpovednosť, napríklad aj vo voľbách. "Ľudia s kriminálnou minulosťou by nemali mať čísla na popredných funkcionárov SR," povedal. Zároveň pripomenul, že Marian Kočner je momentálne za mrežami.

Pokiaľ ide o samotnú vraždu novinára Jána Kuciaka († 27), Šefčovič zdôraznil, že sa mu nepáči spochybňovanie práce vyšetrovacieho tímu. "Zaslúži si našu podporu," zdôraznil. Vyšetrovateľov rovnako pochválila aj Čaputová s tým, že vyšetrovaniu pomohla zmena na poste ministra vnútra a predovšetkým policajného prezidenta, ku ktorým podľa nej prispel aj verejný tlak.

Pokiaľ ide o aktuálny spor o prijatie americkej finančnej pomoci na modernizáciu vojenských letísk, Čaputová zdôraznila, že sa stotožňuje s postojom ministerstva zahraničných vecí, že pomoc je užitočné prijať. Na margo argumentov o možnej strate suverenity sa podľa nej "hrala skôr politická hra ako hra faktov". Podľa Šefčoviča sú pri téme prijatia pomoci tri červené čiary. " Žiadne cudzie vojenské základne, žiadne cudzie vojská a aby slovenských vojakov neposielal do boja cudzí generál," povedal.

Pokiaľ ide o ďalší politický spor, konkrétne o tzv. Istanbulský dohovor, Šefčovič vyslovil podporu zastaveniu jeho ratifikácie. Podľa vlastných slov totiž vníma obavy ľudí z gender ideológie alebo registrovaných partnerstiev. "Ľuďom sa to zlieva," povedal s tým, že zastavenie ratifikácie upokojí situáciu. Čaputová zdôraznila, že podstatou dokumentu má byť ochrana žien pred násilím, aj keď pripustila, že formulačne dokument vzbudzuje niektoré otázniky. Podľa vlastných slov si vie predstaviť, že by sa stotožnila s postojom parlamentu, keby ten ratifikáciu zastavil. "Ale bolo by to nedorozumenie," povedala s tým, že dokument ratifikovali aj konzervatívne krajiny ako Poľsko alebo Rakúsko.

Kandidáti diskutovali aj na tému ústavného zastropovania odchodu do dôchodku. Šefčovič túto myšlienku podporil s tým, že Slovensko má nízky priemerný vek, ktorého sa obyvatelia dožívajú v zdraví. "Nemôžeme dopustiť, aby nám ľudia umierali pri strojoch," vyhlásil. Čaputová si v tejto súvislosti myslí, že ako osamotený inštitút to nie je najlepšie možné riešenie. Podľa nej je v tejto oblasti potrebný prístup, ktorý zahŕňa aj ďalšie riešenia. "Mal by byť súčasťou balíka opatrení, tak to vnímam," dodala.