Mimoriadne vystúpenie Kisku: Prezident prosí Slovákov, aby išli voliť

To, že do druhého kola postúpili dvaja demokratickí a proeurópski kandidáti, nám v mnohých krajinách závidia. V sobotu vo voľbách majú občania príležitosť ukázať, ako si predstavujú budúcnosť Slovenska. Vyplýva to zo slov prezidenta Andreja Kisku, ktorý tento post opustí 15. júna. Uviedol to v mimoriadnom vystúpení na Jednotke RTVS pred sobotňajším druhým kolom volieb.

Poprosil aj tých občanov, ktorých kandidát nepostúpil, aby prišli voliť. „Tak ako v bežnom živote, v manželstve, v rodine či v priateľstve sa nemusíme plne stotožniť s názormi svojich blízkych, ale ak chceme žiť v porozumení, snažíme sa nájsť, čo nás spája, a nie čo rozdeľuje,“ povedal na úvod prezident s tým, že je to dôležité, aby nová prezidentka alebo prezident mali mandát od čo najviac občanov. Pellegrini o novom prezidentovi Slovenska: Šefčovič alebo Čaputová? Posledné dve vety hovoria za všetko Kiska vo svojom prejave pripomenul aj to, že pred 20 rokmi dali poslanci NR SR voľbu prezidenta do rúk občanov. Prezident je vďaka tomu predstaviteľom štátu s najsilnejšou legitimitou a reprezentantom ľudí, symbolom našej krajiny a obrazom vôle jej obyvateľov. „Prezident má nezávislosť a slobodu pri rozhodovaní a má významné kompetencie. Prezident sa rozhoduje, koho poverí zostavením vlády, jeho rozhodnutia ovplyvňujú to, kto sa stane ústavným sudcom či guvernérom národnej banky, ale aj profesorom, rektorom alebo veľvyslancom Slovenska,“ pripomenul Kiska občanom. „Okrem toho však prezident – ak chce – môže byť pre krajinu aj niečím viac. Môže byť silným hlasom ľudí. Hlasom tých ľudí, ktorých nie je každý deň vidieť a počuť, na ktorých sa zabúda. Hlasom ľudí, na ktorých sa nemyslí a ktorým štát môže a mal by pomáhať,” pokračoval Kiska s tým, že priama voľba dáva prezidentovi slobodu a mandát klásť aj nepríjemné otázky vláde, apelovať na poslancov NR SR či vyžadovať, aby si verejné inštitúcie plnili úlohy. Politický analytik Ján Baránek o kandidátoch na prezidenta: Slabiny Čaputovej aj Šefčoviča Kiska je presvedčený, že počúvať ľudí a pýtať sa v ich mene je významná povinnosť a úloha prezidenta. “Prezident nesmie byť ale len hlasom svojich voličov. Musí zastupovať záujmy Slovenskej republiky ako celku. Byť ozajstnou hlavou štátu, ktorá krajinu dokáže viesť, zorientovať, sústrediť a zamerať na to, čo je pre jej súdržnosť a budúcnosť naozaj dôležité. Byť ozajstnou hlavou štátu, ktorá pomenúva priority, slabé miesta, zlyhania a má odvahu hovoriť aj o ťažkých, nepopulárnych ale dôležitých témach,“ opísal svoju predstavu prezident. Je podľa neho dobrou tradíciou, že prezident je zárukou ukotvenia a identity krajiny a doterajší prezidenti podľa neho vždy chránili záujem Slovenska, strategické partnerstvá a pozíciu SR v Európskej únii a NATO. „V tomto je úloha prezidenta nezastupiteľná. Jeho postoje a slová sú dôležitým signálom pre našich zahraničných partnerov aj pre občanov Slovenskej republiky,“ dodal. Kiska v stredu pripomenul aj svoje slová z novoročného príhovoru, že demokracia je práca, ktorá nepozná konečné prehry ani výhry. „V sobotu budeme mať príležitosť vybrať si nového prezidenta alebo prezidentku. Človeka, ktorý bude mať okrem ústavných kompetencií aj povinnosť viesť našu krajinu v dobrých aj ťažkých časoch. Pre skutočnú autoritu politika nie je mocnejší nástroj ako podpora od ľudí,“ povedal na záver Kiska s tým, že práve podpora občanov bude pre budúcu hlavu štátu záväzkom, aby vykonával funkciu zodpovedne, spravodlivo, s úctou k ľuďom a s ohľadom na najlepší záujem Slovenskej republiky. V sobotu 30. marca sa koná druhé kolo prezidentských volieb. Andreja Kisku v najvyššej ústavnej funkcii nahradí buď Zuzana Čaputová, alebo Maroš Šefčovič. Prezidentskí kandidáti v ostro sledovanom dueli: Otvorené priznanie Zuzany Čaputovej