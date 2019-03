Teraz ľutuje, že to vyslovila: Mrazivá predpoveď expriateľky o smrti Nekonečného († 52)!

Spevák Dan Nekonečný prežil takmer dve desaťročia vo vzťahu so Zuzanou Kardovou.

Nešťastná žena si dnes kladie otázku, či keby sa pred piatimi rokmi nerozišli, mohol byť šoumen ešte nažive. Nekonečného našli v utorok mŕtveho v jeho dome, príčinu smrti má určiť pitva. Pre Expres.cz Kardová prehovorila o vzťahu s bonvivánom. ,,My sme nikdy neboli svoji. Akurát sme spolu 19 rokov žili. Život s ním bol veľmi pekný. Nemôžem povedať nič zlé," povedala Zuzana, pričom práve ona vzťah ukončila. ,,Už som sa nezvládala starať o všetko naokolo. Zabaliť, vybaliť. Povedala som si, že budem žiť sama. Asi to bola blbosť. Myslela som si, že nám to nejde a nepôjde. Ľutujem, že som sa od neho odsťahovala. Keby som tam bola, tak by sa mu to nestalo," plače Nekonečného bývalá partnerka.

,,Život s ním bol krásny. Bola s ním zábava. Ale keď niečo povedal, tak to platilo. Bol spoľahlivý. Nerozišli sme sa kvôli nikomu tretiemu. Proste to len prestala fungovať. Denne som naňho ale myslela. Čo robí, ako sa má. On to tak však nemal. Boli sme v kontakte. Písali sme si esemesky a často spolu hovorili," rozprávala pre Expres.cz Zuzana. Nemyslí si, že by jej bývalého partnera zabili drogy. ,,Drogy v tom určite neboli. Bola som s ním 19 rokov a nevidela som uňho nič."

O smrti Nekonečného sa dozvedela cez telefón. ,,Volala mi kamarátka, ktorá mi doslova a dopísmena povedala, že som mala pravdu, že do piatich rokov bude koniec," povedala Kardová, ktorá bola pre portál Super.cz presnejšia. ,,Najhoršie je, že som mu povedala, že bezo mňa neprežije ani päť rokov a to časovo vychádza na tohtoročný máj. Veľmi to bolí," vysvetlila Zuzana, ktorej mrazivá predpoveď spred rokov sa tak vyplnila. Pre Blesk.cz v utorok Kardová povedala, že Nekonečný bol epileptik, ktorý však nebral lieky a pil alkohol.