Hrozné odhalenie o smrti Dana Nekonečného († 52): Doma ležal mŕtvy tri dni

Záhadné úmrtie českého šoumena Dana Nekonečného ostáva plné otáznikov.

Isté je, že speváka našli v jeho dome v pražskej časti Řeporyje. Ako denník Blesk píše, žil v ňom dlhé roky s expartnerkou Zuzanou Kardovou. Práve tá denníku prezradila, ako Nekonečného smrť zistili. ,,Našiel ho majiteľ domu a vraj tam ležal skoro tri dni. To je také príšerné," povedala zdrvená Zuzana.

Po rozchode pred piatimi rokmi sa odsťahovala do domu vzdialeného asi kilometer. ,,Dávam si to za vinu, bola som kúsok od neho a nepomohla mu. Neviem, čo sa stalo, ale je mi to tak veľmi ľúto. Keby zavolal, napísal..." vyčíta si expriateľka.

O poslednej rozlúčke sa už bavila s Nekonečného sestrou Lenkou. Speváka by mali uložiť do rodinnej hrobky. ,,Dan okrem sestry už nikoho nemal a Lenka mala zase len jeho, pretože jej manžel pred piatimi rokmi zomrel. Je to také smutné, naozaj je mi to ľúto. Nechcela som, aby to takto skončilo," dodala Zuzana pre Blesk.