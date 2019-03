Prekvapivé slová českej moderátorky o Danovi Nekonečnom († 52): Takýto bol v skutočnosti?!

Extravagantný český spevák Dan Nekonečný nečakane zomrel vo veku 52 rokov.

Známy bol tým, že sa na pódiu menil na neriadenú strelu a jeho šou vždy sprevádzali pestré farby, tanečnice a trblietky. Tak naňho spomína aj česká speváčka Eva Pilarová. ,,Z Dana vždy pršalo zlato. Keď bol u nás na návšteve, museli sme dva týždne vyčesávať z nášho britského kocúra zlatý prach a tri týždne sme luxovali,“ povedala Blesku. ,,Som z jeho odchodu v šoku a je mi to veľmi ľúto.“

Správa zasiahla aj ďalšie české speváčky. ,,To ste ma zaskočili, to ma veľmi mrzí. Dan bol taký žltý živel,“ spomenula jeho obľúbenú farbu Monika Absolonová. Nekonečného smrť nevie pochopiť ani Ilona Csáková. ,,Poznali sme sa roky a začínali spolu v kapele Laura a její tygři. Je to smutné. Taký mladý. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým."

Slovami o extravagantnom umelcovi prekvapila česká moderátorka Lejla Abassová. ,,Dana som poznala niekoľko rokov a tak ako kázal, tak aj žil. Aj keď bol veľmi excentrický, tak v súkromí bol veľmi uzavretý. Keď nad tým premýšľam, tak som nepoznala ani jeho priateľov. Človek s ním toho veľa nenarozprával. A to sme spolu pred 17 rokmi cestovali naozaj často po vystúpeniach a trávili spolu množstvo času. Naposledy som ho videla pred rokom, síce zostarol, ale stále bol plný energie. Je mi to veľmi ľúto a nechcem tomu veriť,“ vyjadrila sa.

Pre super.cz Nekonečného opísal český reper a spevák Radek Banga, známy ako Gipsy. ,,Daniel žil celý život v presvedčení, že život je sám o sebe nádherná vec, a preto stojí zato sa z neho každý deň radovať. A to on tiež robil, naplno a kedykoľvek to len šlo. Tvoje úžasné šialenstvo nám všetkým bude veľmi chýbať, pretože to nikto nedokázal rozžiariť viac než ty,“ odkázal do neba.