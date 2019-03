Obcou Drahňov otriasla smrť Dušanka († 5), ktorého zrazil vodič na priechode: Prečo ležal pri plote 7 hodín?!

Prežívajú nekonečnú bolesť. Dopravná nehoda v malej obci Drahňov (okr. Michalovce) sa skončila tragicky. V pondelok okolo tretej popoludní tam vyhasol život ešte len 5-ročného Dušanka.

Očitým svedkom nešťastnej zrážky bola jeho sestra (13), ktorá ho už nestihla zachrániť. Bezvládne telíčko podľa domácich obyvateľov ležalo pri ceste neuveriteľných 7 hodín, kým neprišiel obhliadajúci lekár!

Dušanko († 5) sa v osudnú chvíľu hral na detskom odrážadle v sprievode staršej sestry. „Povedala nám, že pred priechodom zastali a obzreli sa, či ide auto. Cesta bola prázdna a tak sa Dušanko pohol z chodníka. Vtom sa zo zákruty vyrútilo vozidlo. Naša dcérka už bračeka z priechodu nestihla odtiahnuť,” uviedla zronená Dušankova mama Veronika (28).

VIDEO NIE JE VHODNÉ PRE SLABŠIE POVAHY

Nemôže pochopiť, ako sa v dedine a na priechode pre chodcov môže stať niečo také tragické. „Videl dieťa na priechode a nezastal, zabil mi synčeka,” smúti mama. Po osudnom náraze sa snažila svoje dieťa oživiť. „Keď sme k nemu dobehli, videli sme, že je celý dolámaný. Už nič nevnímal. Odkedy začal chodiť, jazdil na tom svojom odrážadle a na ňom napokon aj odišiel do nebíčka,” dodala mama so slzami v očiach. Bezradní boli aj záchranári.

Polícia prípad vyšetruje

Dušankova mama tvrdí, že pri nebohom chlapčekovi čakali až 7 hodín, kým prišiel obhliadajúci lekár. Na videu miestneho obyvateľa vidieť, že jeho tvár je odhalená, čo miestnych pobúrilo. „Takto sa nespráva k mŕtvym,“ upozornil obyvateľ na to, ako nedôstojne sa k nebohému kompetentní zachovali.

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej sa chlapec v čase zrážky nachádzal na vyznačenom priechode pre chodcov, kde ho zachytil 47-ročný vodič z okresu Michalovce. „Pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodičovi bola na zistenie prítomnosti alkoholu odobraná krv. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,” uzavrela hovorkyňa.

Ideálne je telo presunúť do 2 hodín

Viliam Dobiáš, prezident Červeného kríža

- Keď je telo na verejnom priestranstve, polícia čaká pri tele až do príchodu obhliadajúceho lekára, ale čakať 7 hodín, to je veľa. Ideálne je telo mŕtveho presunúť do 2 hodín, najmä kvôli pozostalým. Tvár nebohého sa určite zakrýva, plachtu vkladáme pod telo aj kvôli vetru.