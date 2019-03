Vodič osobného auta na priechode zrazil malého chlapca († 5): Tragédia rozhádala ľudí v dedine

Tragická nehoda, pri ktorej vyhasol život chlapčeka († 5) sa stala v pondelok okolo 15. hodiny v obci Drahňov (okres Michalovce). Dráma rozhádala ľudí v dedine.

Podľa doterajších výsledkov policajného vyšetrovania chlapec na detskom odrážadle prechádzal po priechode pre chodcov, kde ho zachytil vodič (47) osobného auta Fond Mondeo z okresu Michalovce. Pri zrážke autom chlapec († 5) utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodičovi bola na zistenie alkoholu odobratá krv. Polícia výsledky hladiny alkoholu zatiaľ nepozná. Presnú príčinu dopravnej nehody vyšetrujú dopravní policajti. Bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie - uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Tragédia rozhádala obyvateľov Drahňova. Jedni tvrdia, že 5-ročné dieťa nemalo čo robiť samé na frekventovanej ceste a na zodpovednosť by najradšej pohnali rodičov. "Do našej dediny priviezol skupinu, do ktorej patria aj chlapcovi rodičia, jeden občan zo známeho košického sídliska Luník IX. Býva ich v našej obci v jednom dome takmer tridsať. Pritom ten dom je evidovaný ako pohostinstvo. Na podmienky, v akých tam žijú deti a dospelí, by sa mali prísť pozrieť sociálni pracovníci," povedal jeden z Drahňovčanov.

Iná skupina ľudí tvrdí, že zodpovedný je vodič. "Ak šofér zrazí chodca na priechode, je zvyčajne na vine," vraví pani, ktorá býva neďaleko miesta nehody.

Polícia v Košickom kraji vyšetrovala od začiatku roku 2017 do včerajška vyše 400 dopravných nehôd s účasťou chodcov. Pri týchto nehodách prišli o život tri deti.