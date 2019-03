Agresívny rotvajler zabil 17-mesačného chlapčeka: Jeho majiteľka si odsedí pol roka za mrežami

Rotvajler napadol 17-mesačného chlapca, ktorý bol na prechádzke so starými rodičmi. Chlapec na následky zranení zomrel.

Obyvateľka Viedne si odsedí šesť mesiacov vo väzení za útok jej rotvajlera na malého chlapca, ktorý na následky zranení zomrel. Podľa rakúskej verejnoprávnej televízie ORF dostala 49-ročná Rakúšanka aj 12-mesačnú podmienku a pokutu 65-tisíc eur.

Páchateľke pohoršilo, že pes nemal predpísaný náhubok, ako aj to, že bola v čase útoku podľa vyšetrovateľov opitá. Rotvajler napadol 17-mesačného chlapca, ktorý bol na prechádzke so starými rodičmi, a pohrýzol ho do hlavy. Dieťa po niekoľkých týždňoch v nemocnici zomrelo. Rotvajlera previezli do útulku, no po tom, čo napadol aj tamojšieho zamestnanca, ho utratili.