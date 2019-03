Najťažšia spoveď Czoborovej: O bábätko sme sa pokúšali s pomocou lekárov

Slová priamo od srdca! Fitneska Zora Czoborová (52) našla šťastie po boku manžela Petra Illiáša (38).

Pre Zoru je jej polovička všetkým a robí ju šťastnou. A hoci sú manželia nerozlučnou dvojicou, aj v ich živote bolo náročné obdobie. Czoborová sa rozhodla prehovoriť o skutočne citlivej téme - prečo s milovaným manželom nikdy nemali deti!

Zora je chodiaca pozitívna energia a všade, kde sa objaví, rozdáva úsmevy. Aj ona je však len žena, ktorá je citlivá na niektoré témy. U fitnesky sú to deti. S manželom Petrom totiž malú ratolesť nemajú. „Bohužiaľ, aj keď som detičky veľmi chcela a priznám sa, že sme sa o to s partnerom pokúšali aj s pomocou lekárov, nebolo nám proste dopriate,“ priznala otvorene na svojom profile sympatická Zora, ktorá má za sebou aj ťažké chvíle.

„A či som šťastná? Viete, okolo štyridsiatky to veľmi bolelo. Hlavne nasledujúce roky, keďAle viete čo? Áno, deti sú požehnaním a najväčším darom,“ vysvetlila bez okolkov Czoborová a úprimne dodala:je vám oporou a dokáže vám, že váš spoločný život má pre neho najväčšiu hodnotu, aj keď, bohužiaľ, bez detičiek.

Zora sa nikdy netajila tým, že má pri sebe skvelého a milujúceho manžela. Pri akejkoľvek otázke na Petra totiž nikdy nešetrila superlatívami. „Môj manžel je najlepší na svete. Musím to o ňom stále hovoriť. Je to jeden úžasný človek, ktorý je nielen úžasný v partnerskom vzťahu, ale je úžasný aj k všetkým ľuďom. Je to jedno veľké srdce, ktoré sa snaží každému pomôcť a je ku každému korektný,“ povedala s úsmevom pred časom Novému Času fitneska. Manželia si povedali áno v auguste 2014 na tajnom obrade v romantickom hoteli v Modre.