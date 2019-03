Sisa Sklovska priznala depresie: Na speváčku to doľahlo kvôli novej úlohe v muzikáli

V bratislavskom divadle Divadle Nová scéna uvedú tento týždeň premiéru pôvodného muzikálu Mária Terézia.

„Som rada, že prichádza po rokoch opäť k tejto tvorivej činnosti a veľmi sa teším na toto dielo, lebo je naozaj inovatívne. Som veľmi hrdá na celý náš tím,“ vyjadrila sa riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová. Dielo, ktoré začalo vznikať zhruba pred rokom a pol, bude interpretované jedinečným spôsobom.

Muzikál je totiž do veľkej miery postavený na rytmizovaných dialógoch. Ponúka dve samostatné dejové línie, ktoré sa v istom okamihu pretnú. V jednej vystupuje v hlavnej úlohe Mária Terézia smútiaca za zosnulým manželom Františkom Lotrinským a v druhej mladá vdova Magdaléna, ktorú pre jej výnimočné schopnosti obvinia z čarodejníctva a chcú ju upáliť.

V úlohe významnej panovníčky Habsburskej dynastie sa v muzikáli predstaví Sisa Sklovska, ktorá je za hlavnú postavu v novom predstavení veľmi vďačná. „Je pre mňa cťou, že po dvoch femme fatale, Mate Hari a Madame de Pompadour, môžem opäť stvárniť jednu úžasnú ženu, ktorá sa vryla do našej histórie,“ skonštatovala speváčka. Na stvárnení Márie Terézie sa podľa vlastných slov celkom nadrela. „Táto rola bola pre mňa najťažšia na zapamätanie si, tie texty sú písané tak, že nemajú bežný slovosled, je to také nezvyčajné, preto sa mi to veľmi ťažko vrývalo do hlavy," povedala s tým, že zažili naozaj perné skúšky. ,,Osobne sa mi to rytmické rozprávanie veľmi páči, pretože je to iné a nové, na Slovensku také niečo ešte nebolo. Verím, že to ľudia pochopia a že sa im to zapáči tiež,“ uviedla energická interpretka, ktorej sa muzikál podľa jej slov počas skúšobného obdobia výrazne dotýkal.

„Stvárňujem obdobie Máriinho života, keď jej zomrie manžel, takže sa veľakrát počas predstavenia nachádzam v dosť depresívnom stave, a to na mňa doliehalo. Ja sa totiž s každou postavou, ktorú v živote hrám, veľmi zžijem, doslova žijem ten jej život, inak to ani neviem, som veľmi citlivý človek a herec, ktorý to chce podať najlepšie, ako sa dá a tak som sa párkrát pristihla, že som skutočne bola v depresii. Ale tak to asi má byť, pretože to musím tak zahrať a jednoducho to tak na tom javisku cítim... Samozrejme, nie som depresívna stále, nájdu sa aj krásne okamihy, keď sa stretnem s blízkym priateľom Hadíkom alebo s dcérou Máriou Kristínou, vtedy mám úsmev na tvári, takže sa nemusíte báť, nebudem hrať iba čisto depresívnu Máriu Teréziu. Tá rola je, naopak, veľmi rozmanitá a práve to ma na nej baví,“ uzavrela Sklovska.

Jej syna Jozefa II. stvárnia v alternácii Dávid Hartl a Martin Harich, dcéru Máriu Kristínu si zahrá Jana Lieskovská a v postave generála Hadíka sa predstaví Braňo Deák. Mladú vdovu Magdalénu, ktorú obvinia z bosoráctva, stvárnia Petra Dubayová v alternácii s Viktóriou Matušovovou. Okrem nich sa na doskách objavia aj Pavol Plevčík, Tomáš Majláth, Karol Čálik, Martin Kaprálik v alternácii s Marcelom Ochránkom, Lucia Vráblicová, Dárius Koči, Peter Makranský, Mirka Partlová a ďalší.