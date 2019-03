Neviete sa donútiť viac športovať? Spôsoby, ako prekonáte svoju lenivosť

Pravidelné športovanie prospieva nášmu zdraviu, srdcu a mozgu, ale tiež dodáva sebavedomie.

Často sa však hodí každá výhovorka, aby sme šport odložili na zajtra: sme unavení, či vybavenia pre šport je príliš drahé. Ako dosiahnuť to, aby sme tieto nekonečné výhovorky odhodili a športovali? Tu je niekoľko spôsobov, ako si chvíle fyzickej aktivity spríjemniť, píše taliansky denník Corriere della Sera.

Buďte kreatívni. Nájsť si čas pre vlastné zdravie by malo byť prioritou. Nemáte napríklad počas dňa čas a večer končíte s prácou neskoro? Vstávajte o pol hodiny skôr a každý deň choďte do práce pešo. Využite menších prestávok cez deň, používajte automobil len v prípade nevyhnutnosti, stanovte si konkrétne ciele

Nájdite si kamaráta. Niektoré cvičenie môže byť nudné, najmä ak ho vykonávame sami. Nie všetkým sa páči behanie alebo plávanie, ale je veľa aktivít a športov, ktoré je možné prevádzkovať v skupine. Vyberte si šport, ktorý sa vám páči, a zapojte do neho priateľov a rodinu, najmä do aktivít pod šírym nebom. Ak športujeme v skupine, pomáha to nestrácať motiváciu.

Začnite doma. Ak sa v posilňovni necítite dobre, pretože ešte nie ste dosť vo forme, začnite cvičiť doma. Časom získate fyzičku i sebavedomie a navyše prospejete svojmu srdcu.

Stanovte si malé ciele a neochabujte vo svojom úsilí. Nie vždy prekonáme lenivosť. Stanovte si denne malé reálne ciele, plánujte svoju fyzickú aktivitu tak, ako keby to bol dôležitý pracovný úkon, zvlášť na tú dobu, kedy sa cítite viac naplnení energiou. Ak si budete klásť ťažké ciele, zvyšuje sa riziko, že stratíte motiváciu. Začínajte naopak s malými dávkami, napríklad s prechádzkou okolo vašej štvrti alebo vyjdite jedno poschodie po schodoch. Požadujte povzbudenie a podporu priateľov a rodiny a odmeňte sa, ak svoj cieľ splníte. To pomáha v tom, aby ste neochabovali a nevzdávali sa, ak sa cítite unavení: únava nevymizne, keď zostanete rozvalený na pohovke, naopak vzrastie. Po nejakej dobe fyzická aktivita prekoná únavu, zlepší kvalitu spánku a dodá energiu.

Nikdy nie je príliš neskoro. Choroby alebo to, že skrátka nie ste typom atléta, môžu byť dôvodom na to, aby ste sa vzdali fyzickej aktivity. V týchto prípadoch je lepšie poradiť sa s lekárom a vytvoriť si podľa veku a zdatnosti vhodný program cvičení. Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme začali praktizovať šport alebo sa k športu vrátili. Vychádzajte z malých cieľov a dosahujte ich bez náhlenia, aby telo malo dosť času zvyknúť si na zvýšenú aktivitu.

Mnohé športy a fyzickej aktivity nič nestojí. Nemusíte sa zapisovať na šport alebo do fitness, aby ste sa hýbali a vyvíjali fyzickú aktivitu. Doma môžete vykonávať cviky s využitím vlastnej telesnej váhy, vonku môžete chodiť s priateľmi a kolegami, môžete tiež šliapať do schodov a vyhýbať sa výťahu, parkovať ďaleko od pracoviska a používať automobil čo najmenej. Nie je to to isté, ako keby ste robili šport, ale vyhýbate sa tým sedavému spôsobu života.

V rámci rodiny je fyzická aktivita najpríjemnejšie. Naprogramujte si takú, do ktorej sa zapoji rodina, hýbte sa spoločne s deťmi, cez víkend, na bicykli alebo pešo. Ak rodina nemá doteraz vo zvyku sa hýbať, pripomínajte jej výhody pravidelnej fyzickej aktivity. A keď rodinní príslušníci nezdieľajú vaše nadšenie pre fitness, požadujete od nich, aby ho aspoň rešpektovali.