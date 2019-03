Mladá žena takmer zomrela po orálnom sexe: Priateľ ju zabudol upozorniť na dôležitú vec!

Spermie samé o sebe môže byť silným alergénom a ich prehltnutie alebo styk s inou sliznicou môže vyvolať reakciu u sexuálneho náprotivku.

Spermiami sa však prenášajú aj iné alergény, napríklad lieky. A na to je potrebné myslieť pri ich užívaní. Životom takmer zaplatila za prehltnutie partnerovho semena tridsaťjedenročná Španielka z Alicante. Je totiž silne alergická na penicilín, ktorý jej milý užíval na zápal stredného ucha. Lenže jej to nepovedal. Takže po orálnom sexe skoro zomrela na anafylaktický šok.



Dusiacu sa a vracajúcu Španielku priviezli na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie univerzitnej nemocnice v Alicante a zachránili jej život len ​​pár minút pred udusením. Dotyčná sama netušila, že jej anafylaktický šok vyvolali spermie. Lekárom neskôr priznala, že je alergická na penicilín, ale jeho požitie vylúčila. Až podrobnejšie pátranie po príčine odhalilo, že jej sexuálny partner užíval na liečbu zápalu stredného ucha liek amoxicilín - kyselina klavulánová, čo je forma penicilínu.



,,Myslíme si, že v klinickej praxi je dôležité varovať pred týmto fenoménom, aby sme predchádzali potenciálne smrteľným reakciám u alergických pacientov. Tiež odporúčame všetkým alergickým osobám, aby v čase, keď sa ich partner lieči liekom vyvolávajúcim u nich alergiu, používali pri sexe kondóm," uviedla doktorka Susana Almenarová v článku pre odborný časopis British Medical Journal.



Spermatická tekutina vzniká z krvného séra, v ktorom sú rozpustené látky zo stravy a liečiv, ktoré sú potenciálnymi alergénmi. Preto by silne alergické osoby mali byť vždy opatrné pri styku s ejakulátom partnera, ktorý pred sexom požil alergén.