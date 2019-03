Po hokeji privíta Steel Aréna aj hokejbal: Slováci túžia po ďalšom zlate

Tento rok sa na Slovensku uskutočnia dve veľkolepé športové podujatia. Kým v máji budú Bratislava a Košice hostiť MS v hokeji, v júni sa v košickej Steel Aréne budú odohrávať súboje svetového šampionátu v hokejbale.

Slovensko sa v tomto športe radí medzi absolútnu svetovú špičku, o čom svedčí najmä fakt, že ako jediná krajina získala na každom z doterajších dvanástich svetových šampionátov nejaký cenný kov.

Na troch posledných MS to bolo vždy zlato, pričom inú ambíciu nemajú slovenskí reprezentanti ani pred tohtoročným domácim šampionátom (14. – 22. júna). "Sme si vedomí, že to bude náročný turnaj, a to aj z toho dôvodu, že na troch uplynulých MS sme triumfovali. Získať najcennejší cenný kov štvrtýkrát v rade by bolo niečo nádherné a ako sa hovorí, nič nie je nemožné. Každý zápas sa začína od nuly a ja verím, že vypredaná košická Steel Aréna nás poženie dopredu," rozhovoril sa v štúdiu TABLET.TV dlhoročný slovenský reprezentant Jaroslav Martinusík a s úsmevom dodal: "Možno to vyznie trochu hlúpo, ale mne osobne chýba v zbierke strieborná medaila zo svetového šampionátu. Ale samozrejme, že túžim po tej najvzácnejšej, no na druhej strane, poteší ma hocijaký cenný kov."

Slovenskí hokejbalisti sa po dlhých rokoch budú musieť na tohtoročných MS zaobísť bez reprezentačnej stálice Stanislava Petríka.Na Slovensku je však viacero brankárskych talentov, a preto sa až tak neobávam, že by ho nikto nedokázal nahradiť. Ale samozrejme, meno Stano Petrík v hokejbalovom svete niečo znamená, a tým pádom bude jeho neúčasť na šampionáte v určitom zmysle pre nás mínusom," zamyslel sa 27-ročný hokejbalista.

Martinusík má vo svojej bohatej zbierke hokejbalových úspechov tri zlaté a jednu bronzovú medailu z MS. Najradšej spomína na svoj prvý titul majstra sveta, ktorý so spoluhráčmi získal v roku 2013 v Kanade a bol to práve on, ktorého gól rozhodol finálový súboj s Českom (2:1). "Pamätám si na to veľmi dobre. Bol to môj druhý seniorský šampionát v kariére a každý jeden zápas som si užíval. Čo sa týka rozhodujúceho gólu vo finále, bolo to niečo neopísateľné. Zároveň to bola pre mňa aj akási forma zadosťučinenia, pretože pred MS sa ku mne dostali aj také hlasy, že nemám v reprezentácii čo robiť. Po poslednom zápase na turnaji som si teda sadol na tribúnu a s úsmevom na perách som si pomyslel práve na tých neprajníkov, ktorí to o mne hovorili. Bol to hrejivý pocit," vrátil sa Martinusík myšlienkami šesť rokov dozadu.

Hráč súčasného lídra našej najvyššej hokejbalovej súťaže Hokejmarketu Skalica má vo svojom športovom životopise aj hokejovú minulosť. "S hokejom som začínal ako malý chlapec a veľmi rád na hokejový život spomínam. Samozrejme, že som mal aj svoje vzory, zväčša to boli slovenskí hráči, medzi ktorými sa vynímal Pavol Demitra."Dal som sa potom na futbal a popri ňom som sa začal zaujímať aj o hokejbal, na ktorý ma prehovoril Aleš Gaďourek. Dodnes som mu za to vďačný," pokračoval Martinusík.

Okrem hokejbalového ihriska sa ako ryba vo vode cíti Jaro Martinusík aj na trávniku. Už niekoľko sezón totiž oblieka dres Slovana Dubovce v jednej z nižších futbalových súťaží na Záhorí. "Futbalu sa venujem už dlho a stále ma veľmi baví. Nastupujem na poste útočníka, obdivujem Lionela Messiho. Aj by som povedal, že sme si veľmi podobní. Mám totiž rovnako ako on celkom solídne vycibrenú ľavačku. Akurát musím ešte popracovať na hre s hlavou a pravou nohou. Na druhej strane, spomínaná ľavá noha tieto deficity zatieňuje," dodal Martinusík.