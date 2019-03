Slovan oslavuje výročie: Takéto krásne spomienky majú na prvý titul bývalí hokejisti

Veľký deň. Pre hokejových fanúšikov Slovana Bratislava je ním 23. marec 1979, keď belasí získali historicky prvý titul majstra Československa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dôležitú úlohu v zlatom kádri legendárneho trénera Ladislava Horského († 56) na čele s bratmi Šťastnými plnila aj trojica členov mladej formácie Sršňov Dárius Rusnák (59), Marián Bezák (60), Ivan Černý (59), ktorá si na pamätnú sezónu zaspomínala.

Slovan si na vytúžený titul siahol vôbec ako prvý slovenský klub. „23. marec patrí medzi dátumy, ktoré mám stále v pamäti. Veď českoslo- venská liga bola po sovietskej druhá najlepšia v Európe a titul v tvrdej konkurencii niečo znamenal,“ uviedol útočník Marián Bezák.

Začiatok v Španielsku

Kým Jihlava na sezónu trénovala v Sovietskom zväze, belasí v slnečnom Španielsku, kde Ján Mitošinka trénoval Barcelonu. „Aby sa dalo na prípravný zápas pozerať, jedna naša päťka sa obliekla za Španielov. Dohodli sme si aj bitku a domáci hráči ušli do kabíny. Diváci zase zbehli k mantinelom a kričali „olé, olé" ako na koride,“ smeje sa Bezák. Netradičná príprava priniesla ovocie, Slovan v úvode sezóny zdolal

Jihlavu 6:3! „V prvej tretine sme jej šupli šesť gólov a trénerovi Standovi Neveselému skoro vlasy narástli. Ľudia šaleli,“ hovorí Dárius Rusnák. „Lístok bol v meste najžiadanejší artikel. Nejaké sme dostali od súperov a po rozcvičke som ich odbehol dať známym von,“ spomína Bez- ák. „Tak asi preto si často nepoznal taktiku,“ kontruje mu Rusnák.

Oslavy vo V-klube

Tréner Horský spomenul titul až po polovici sezóny, keď si zavolal hráčov. „Spýtal sa nás, do akého Á-čka to chodíte? Myslel tým V-klub. Prišiel aj na kontrolu a kým ho kontrolovali biletári, ušli sme zadným oknom. Rýchlo sme toho však nechali,“ hovorí Ivan Černý. Ukázala sa sila kolektívu, keď každý vedel, kedy a čo si môže dovoliť. Slovan spečatil titul triumfom 6:2 nad Pardubicami. „Prvé oslavy trvali celú noc, na druhý deň odmeňovali najlepšie kolektívy a jednotlivcov. Tam som sa zoznámil so svojou manželkou, ktorá robila jachting.

Sme spolu doteraz a máme dve krásne deti,“ pridáva peknú spomienku Bez- ák. Následne Slovan odletel do Prahy, keďže ho ešte čakal posledný zápas v Litvínove. Tam dostal majstrovský pohár. „Bývali sme v hoteli Paríž, na raňajky sme mali hemendex a šampanské. V autobuse pivko, ale do Litvínova sme prišli zrelaxovaní. Na rozcvičke sme síce zistili, že niektorí vieme korčuľovať len rovno, no po prehre 5:6 denník Sport napísal, že to bol obojstranne naj- lepší zápas sezóny,“ dodal Marián Bezák.

Koľko dostali za titul

Hlavnou odmenou pre hráčov za titul bola z historického úspechu, o ktorú sa delili s fanúšikmi. Finančné boli druhoradé. Dárius Rusnák priznal, že dostal 1 100 korún, Ivan Černý 1 500 a Marián Bezák 1 800. „Hokej sme hrali preto, lebo sme ho milovali a bonusom bolo, že sme mohli do zahraničia,“ zhodla sa majstrovská trojica.