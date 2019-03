Veľký prieskum šťastia: Kde sú ľudia najspokojnejší? Slovensko predbehlo tri susedné krajiny

Ste skutočne šťastní? Organizácia Spojených národov (OSN) tento týždeň vydala ďalšiu Svetovú správu o šťastí. V medzinárodnom porovnaní sa nám nedarí.

Slovensko obsadilo 38. miesto, oproti minulému roku si polepšilo o jednu priečku. Sme síce na tom lepšie ako Poliaci, Maďari a Ukrajinci, ale za najlepšími predsa len zaostávame. Čo nás robí šťastnými? Ako sme na tom v porovnaní s niektorými krajinami Európy? Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Máme sa celkom dobre, či už sme o tom presvedčení, alebo nie. Z najnovšej správy OSN vyplýva, že patríme k najšťastnejším spoločnostiam v strednej a vo východnej Európe. Z našich susedov sú na tom lepšie len Rakúsko a Česko.

„Pocit šťastia sa oveľa silnejšie odvíja od osobnej situácie - predovšetkým od prežívaného pocitu zdravia a veku a tiež od finančnej situácie,“ hovorí sociologička Zuzana Kusá. Najšťastnejšou populáciou na svete je druhý raz za sebou Fínsko. Nasledujú Dánsko, Nórsko, Island a Holandsko.

Je to o spôsobe života

„Pravda je, že vlani boli všetci Fíni šťastnejší než obyvatelia ostatných krajín, ale aj ich prisťahovalci boli najšťastnejšími prisťahovalcami na svete. Nie je to o fínskej DNA. Je to o spôsobe života,“ tvrdí spoluautor správy John F. Helliwell. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú najmä africké krajiny, často zmietané občianskou vojnou.

(pre zväčšenie rozkliknite obrázok)

Čo hodnotili

- HDP na obyvateľa

- sociálnu podporu zo strany príbuzných a priateľov

- očakávanú dĺžku života v zdraví

- možnosť rozhodovať o svojom živote

- štedrosť, dobročinnosť

- vnímanie korupcie

Šťastie nevzniká v práci

Vladimír Synek, osobný konzultant z portálu ministerstvostastia

- Šťastie je subjektívny pocit a inak ho prežívate vy či ja. Ale obaja musíme mať čosi splnené. A to čosi, čo majú všetci šťastní ľudia spoločné, sú vzťahy. No nie pracovné. Teraz všetci rozprávajú, že človek musí byť v práci šťastný, dokonca vo veľkých firmách vznikajú manažéri šťastia. To je hlúposť. Šťastie nemá s prácou vôbec nič spoločné. Šťastie sú práve vzťahy v skutočnom živote, kde sú priatelia a rodina.

Erika (36), čašníčka Otvoriť galériu Erika (36) Zdroj: anc

Som šťastná v dobrom kolektíve, v krásnom prostredí, a keď si môžem dať ráno kávičku medzi štítmi a šťastnými ľuďmi. No aj utrpenie a trocha smútku k životu treba, aby sme si šťastie potom vedeli vážiť a vychutnať.

Štefan Horváth (85), dôchodca, Lučenec Otvoriť galériu Štefan Horváth (85) Zdroj: anc

Šťastie je pre mňa to, že som vo svojom veku zdravý a som obklopený rodinou.

Jana (56), podnikateľka Otvoriť galériu Jana (56) Zdroj: anc

Je veľké šťastie, keď môžem rozhodovať za seba. Tiež každé ráno vidieť naše hory a stretnúť priateľov.

Henrieta Papšová (47), úradníčka, Nové Zámky Otvoriť galériu Henrieta Papšová (47) Zdroj: anc

Milujem prírodu a svojho koňa. Tiež som šťastná, keď sa mi darí práca a keď som v spoločnosti sviežich ľudí.

Alexander (67), dôchodca, Klokočov Otvoriť galériu Alexander (67) Zdroj: anc

Som šťastný, keď sa ráno zobudím a nič ma nebolí. Šťastným ma robí aj moja drahá manželka.

Lenka (26), materská dovolenka, Bratislava Otvoriť galériu Lenka (26) Zdroj: anc

Šťastnou ma robí moje dieťa, ktoré nadovšetko ľúbim.

Denisa Szűcs (32), podnikateľka, Radzovce Otvoriť galériu Denisa Szűcs (32) Zdroj: anc

Som šťastná, pretože mám krásnu rodinu, a to je pre mňa najdôležitejšie.

Ján Macek (76), dôchodca Otvoriť galériu Ján Macek (76) Zdroj: anc

Šťastie je byť stále aktívny, stretávať sa s priateľmi, nepoznať nudu. So šťastím sa treba kamarátiť.

Alexandra Guzaninová (20), študentka, Košice Otvoriť galériu Alexandra Guzaninová (20) Zdroj: anc

V prvom rade rodina a najbližší, o ktorých sa vždy môžem oprieť.

Stanislav Mráz (52), školník, Košice Otvoriť galériu Stanislav Mráz (52) Zdroj: anc

Rodina, domáce zvieratká a moje deviatačky!

Róbert Vyskočil (62), dôchodca, Jasov Otvoriť galériu Róbert Vyskočil (62) Zdroj: anc

Moja manželka, psíky, a hoci som už v penzii, pocit dobre vykonanej práce.

Anna (60), opatrovateľka, Javorová Otvoriť galériu Anna (60) Zdroj: anc

Moje šťastie je v mojich deťoch a vnúčatkách. Keď vidím, že sú spokojné a zdravé, nič viac nepotrebujem.

Roman Krnáč (24), študent, Nitra Otvoriť galériu Roman Krnáč (24) Zdroj: anc

Tešia ma maličkosti, slnko, pekné počasie. Včera som sa tešil, pretože sa mi podarili kváskové rožky a boli krásne.

Jarmila (62) a vnúčik Jakubko (3), Bratislava Otvoriť galériu Jarmila (62) a vnúčik Jakubko (3) Zdroj: anc

Moja rodina je pre mňa veľkým šťastím. Rada trávim čas s vnúčikom, teraz sme vyšli na ihrisko.