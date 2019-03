Maďarskí chuligáni zbroja: Bojujeme za päťnásť miliónov Maďarov, kričia pred zápasom

Reprezentačný brankár Martin Dúbravka (30) bol pred dnešným zápasom s Maďarskom pozitívne naladený. Skúsený gólman Newcastlu United bude zrejme Hapalovou jednotkou aj v tomto mimoriadne dôležitom meraní síl.

Dúbravka očakáva hlavne zaplnené tribúny a fanúšikov, ktorí na nich rozpútajú „peklo“.

„Dúfam, že v zápase uvidíme hlavne poriadne vypäté tribúny. Mne osobne sa to páči. Verím, že naši fanúšikovia spravia fantastickú atmosféru,“ povedal Dúbravka, ktorý sa navyše bude musieť vyrovnať so stratou viacerých opôr vrátane obrancu Martina Škrtela.

„Do mužstva prišli noví chalani, majú možnosť sa ukázať. Prinesú nový impulz a energiu. Zároveň treba poďakovať tým, čo odchádzajú. Pre celý národ odviedli kus roboty,“ myslí si rodák zo Žiliny. Dúbravka navyše okrem momentálnych reprezentačných povinností rieši aj tie klubové.

Šepká sa totiž o jeho prestupe z Newcastlu do Juventusu Turín. „Hlavou som v Newcastli a v reprezentácii. Počúva sa to dobre. Nohami som však pevne na zemi. Byť v šatni s Ronaldom či inými hviezdami by bolo pekné. Prioritou pre mňa je však byť jednotkou v tíme. Budem to musieť s mojím agentom ešte prediskutovať,“ uzavrel Dúbravka.

Bojujeme za 15 miliónov Maďarov! Tak znie odkaz chuligánov, ktorí sa chystajú na zápas v hojnom počte. Minimálne 8 veľkých autobusov, väčší počet mikrobusov a áut prekročia hranice Slovenska. Pred zápasom to bude zrejme poriadna divočina.