Hviezdny Bale v príprave na Slovensko nehral: Nastúpi vôbec proti Hamšíkovi a spol?

Futbalisti Walesu v stredu zvládli generálku pred začiatkom kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

"Bronzové" mužstvo ostatného kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku 2016 triumfovalo vo Wrexhame nad tímom Trinidadu a Tobaga 1:0 a naladilo sa na nedeľňajší vstup do eliminačného cyklu proti Slovákom (hrá sa v Cardiffe od 15.00 h SEČ, pozn.).

"Keď som plánoval tento zápas, pôvodne som chcel, aby sme od úvodu nastúpili v plnej sile a neskôr urobili nejaké zmeny. Niektorí hráči však na tom neboli zdravotne najlepšie, ďalší hrali v nedávnom období mnoho zápasov, takže sme to museli prehodnotiť," vyhlásil kouč waleského tímu Ryan Giggs podľa BBC Sport.

Mnohí fanúšikovia "drakov" boli sklamaní, že vo Wrexhame nevybehol na ihrisko najlepší hráč tímu - útočník Gareth Bale z Realu Madrid. Giggs však usúdil, že bude lepšie šetriť svoju najväčšiu hviezdu na nedeľňajší "ostrý" duel v Cardiffe. "Chápem sklamanie fanúšikov, že chcú vidieť hrať futbalistov ako Gareth. Mojou úlohou je však zabezpečiť, aby naše mužstvo bolo v nedeľu stopercentne pripravené. Gareth odohral minulý víkend proti Celte Vigo (2:0) prvýkrát za ostatné tri mesiace celý zápas. Pred stretnutím s Trinidadom a Tobagom trénoval iba trošku, takže sme pred duelom so Slovákmi nechceli ísť do rizika. Nebolo to však iba v prípade Garetha, ale aj ďalších hráčov," doplnila 45-ročná dlhoročná opora anglického veľkoklubu Manchester United (1990-2014).

Niekdajšiemu kapitánovi waleského reprezentačného tímu Kevinovi Ratcliffeovi sa nepozdával aktuálny výkon národného tímu proti zástupcovi zóny CONCACAF, a to aj s prihliadnutím na Giggsove početné zásahy do zostavy. "Na ihrisku sme vyzerali ako skupina hráčov, ktorí poriadne nevedia, kedy si majú prihrať loptu," kriticky skonštatoval 58-ročný dlhoročný obranca Evertonu, ktorý Wales reprezentoval vyše dvanásť rokov (1981-1993).