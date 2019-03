Snehová kráľovná Vlhová je spokojná: Celá moja sezóna bola úžasná

Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej sa nepodarilo získať malý glóbus za obrovský slalom v sezóne Svetového pohára 2018/2019 v zjazdovom lyžovaní.

Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne skončila tretia vo finálovom obrovskom slalome sezóny v andorrskom stredisku Soldeu - El Tarter. Víťazkou sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová s náskokom 30 stotín sekundy pred prekvapením súťaže, juniorskou majsterkou sveta, Novozélanďankou Alice Robinsonovou a 41 stotín sekundy pred Vlhovou. Ambiciózna Slovenka sa teší zo striebornej medaily v sumáre sezóny 2018/2019 za obrovský slalom. Rovnako "strieborná" skončila aj v hodnotení slalomu a tiež v celkovom poradí všetkých disciplín v SP so ziskom 1355 bodov. Kuzminová spravila na strelnici až desať chýb: Fialková skončila v druhej desiatke "Je to výborné, keďže som potvrdila aj celkové druhé miesto v obrovskom slalome. Samozrejme, dnes to nebolo jednoduché. V prvom kole som urobila veľké chyby a pred druhým kolom som nebola v najlepšej pohode. Dala som však do toho všetko a je z toho tretie miesto. V obrovskom slalome som sa na rozdiel od slalomu musela ešte viac skoncentrovať na môj výkon, aby ma nič nerozladilo a veľmi sa teším, že mi to vyšlo na pódium. Celá moja sezóna bola úžasná. Tých víťazstiev bolo viac, najviac si vážim asi tie zo Semmeringu a Flachau. Samozrejme, sú tam stále ešte chyby, nie všetky moje jazdy v slalome aj obrovskom slalome boli perfektné. Takže som odhodlaná stále viac na sebe pracovať, aby som sa ešte zlepšila," uviedla Petra Vlhová po posledných pretekoch sezóny 2018/2019 v Soldeu.

V tejto kombinácii disciplín sa jej to podarilo ako prvej v histórii. Zároveň vyrovnala bilanciu Slovinky Tiny Mazeovej spred šiestich rokov, hoci tá vtedy jeden z malých glóbusov vybojovala aj v menej cenenej kombinácii.

Mazeová v sezóne 2012/2013 utvorila absolútny bodový rekord s 2414 bodmi vo Svetovom pohári. Shiffrinová aktuálne nazbierala 2204 bodov, čo je druhé miesto v historickom meradle. Dvadsaťštyriročná Američanka mala už pred finálovým obrovským slalomom v Soldeu náskok 97 bodov pred Vlhovou, Slovenka mohla získať malý glóbus v najtechnickejšej disciplíne iba vtedy, ak by zvíťazila (100 bodov) a Shiffrinová by preteky nedokončila. Shiffrinová má aktuálne už 60 víťazstiev vo Svetovom pohári, až 17 z nich sa zrodilo v tejto sezóne, čo je ďalší historický rekord.

Chcem sa určite poďakovať celému svojmu tímu, ktorý tvrdo pracoval a bol mi oporou vo všetkom. Som rada, že teraz budem môcť stráviť nejaký čas doma s najbližšími a oddýchnuť si," uviedla Mikaela Shiffrinová v jednom z prvých interview po obrovskom slalome, cituje ju portál laola1.at.

Vlhová prerušila v Soldeu sériu štyroch víťazstiev v najtechnickejšej disciplíne, v ktorej pred touto sezónou nepatrila ani do elitnej žrebovacej sedmičky Svetového pohára. Sériu začala triumfom 1. februára v slovinskom Maribore, pokračovala v polovici februára ziskom zlatej medaily na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, pred dvoma týždňami dominovala v Európskom pohári na domácom kopci v Jasnej a pred týždňom zvíťazila aj v najznámejšom českom lyžiarskom stredisku Špindlerov Mlyn v Krkonošiach.

Zverenkyňa Livia Magoniho Vlhová ukončila svoju najlepšiu sezónu kariéry 2018/2019 so 14 pódiovými umiestnenia vo Svetovom pohári (5-6-3), z piatich víťazstiev sa až tri zrodili v obrovskom slalome (Semmering, Maribor, Špindlerov Mlyn). Celkovo má 23-ročná Liptáčka v kariére na konte už 26 pódiových umiestnení v pretekoch SP, aktuálna jej bilancia je: 9 - 9 - 8.

Obrovský slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:09,74 min, 2. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,30 s, 3. Petra Vlhová (SR) +0,41, Tessa Worleyová (Fr.) +1,21, 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +2,03, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +2,34.

Konečné poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 8 pretekoch): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 615 bodov - malý glóbus, 2. Petra Vlhová (SR) 478, 3. Tessa Worleyová (Fr.) 460, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 380, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 360, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 277.

Konečné poradie vo Svetovom pohári (po 35 pretekoch): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2204 bodov - veľký glóbus, 2. Petra Vlhová (SR) 1355, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 1079, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 814, 5.Nicole Schmidhoferová (Rak.) 771, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 764.