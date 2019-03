Najhorší nájazd všetkých čias? Hviezdny útočník NHL nemohol uveriť tomu, čo spravil

Zrejme doteraz nerozumie tomu, ako to mohol netrafiť. Hviezdny kanadský útočník Tyler Seguin v drese Dallasu Stars zahodil nemožné.

Dallas hral na ľade Minnesoty a tesne pred záverom stretnutia vyhrával. Tréner Minnesoty sa teda odhodlal k odvolaniu brankára. Útočná akcia domácim však nevyšla a tak mal Dallas šancu spečatiť výsledok gólom do prázdnej brány. K puku sa dostala najväčšia hviezda, Seguin. Jeho úlohou bolo len dopraviť ho do bránky. Takto to dopadlo:

Seguin nechápavo krútil hlavou ešte dlho po tom, ako šancu zahodil. Nemuselo ho to až tak mrzieť, Dallas nakoniec zvíťazil 4:1.