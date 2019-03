Kapitán repre sa pripravuje na kvalifikáciu v Podbrezovej: Trénoval v maskáčoch!

Futbalista Marek Hamšík (31) sa pripravoval niekoľko dní s hráčmi FK Železiarne Podbrezová.

Po odchode Martina Škrtela (34) absolvoval s nimi nový kapitán slovenskej reprezentácie pár tréningov, po ktorých sa bude v nedeľu hlásiť českému trénerovi Pavlovi Hapalovi na zraze v Šamoríne pred dvojzápasom kvalifikácie ME 2020 proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe).

Marek Hamšík uviedol, že sa pohostinnosť prvoligovej Podbrezovej, ktorá sa chystá na boje o záchranu v najvyššej súťaži, rozhodol využiť najmä pre blízku vzdialenosť od rodnej Banskej Bystrice. Myšlienkami je však už pri reprezentácii, ktorú povedie budúci týždeň do zrýchleného kvalifikačného cyklu. Všetkých osem stretnutí odohrajú do konca tohto roka.

„Podbrezová je neďaleko môjho domova a ide o prvoligové mužstvo. Chcel som si s ním dobre zatrénovať. Voľba bola teda jasná,“ uviedol Hamšík pre Nový Čas. Má za sebou dva ligové duely v drese nového čínskeho zamestnávateľa Ta-lien I-fang. V oboch súbojoch dosiahol jeho klub nerozhodný výsledok. Slováka uvoľnil na asociačný termín v predstihu.

Hamšík sa v Šamoríne už nestretne s kamarátom Martinom Škrtelom, Tomášom Hubočanom či útočníkom Adamom Nemcom. Všetci traja sa pred kvalifikáciou rozhodli ukončiť reprezentačnú kariéru. „Ich rozhodnutie ma prekvapilo. Určite to bude teraz niečo iné. S tými chalanmi som bol spolu v kabíne veľa rokov. Budú chýbať. Pán kapitán Martin Škrtel, Adam Nemec a Tomáš Hubočan sú naozaj hráči, ktorí boli piliermi slovenského národného tímu,“ zdôraznil Hamšík.

Napriek tomu sa slovenský rekordér v počte medzištátnych zápasov teší na všetkých spoluhráčov. Vrátane nových tvárí. „Pred zrazom sa cítim dobre. Čakajú nás už ostré a ťažké zápasy, v ktorých narazíme na dobrých súperov. Určite to nebude nič ľahké.“

Slovenský Monk?

Marek sa v stredu objavil v šou 2 na 1, ktorú moderuje Adela Vinczeová a Dano Dangl. Dvojica si pre neho pripravila bizarné akcie, ktoré musel počas relácie absolvovať. Futbalista sa napríklad stal obeťou skrytej kamery, ale prezliekli ho aj za Jánošíka. Navyše priznal veci, ktoré ste o ňom zrejme vôbec ani len netušili. Marek je taký slovenský Monk - extrémne poriadkumilovný. V praxi to znamená, že si veci ukladá do riadkov a stĺpcov, dokonca aj manželke ich ukladá. Použité veci po zápase si pekne roztriedi a uloží do komínikov. Na manželku je tiež prísny. Núti ju mať poriadok v kabelkách, nesmie sa dotýkať jeho šatníka a tričiek. Deti musia byť v jeho aute, najmä vo Ferrari, disciplinované. Nesmú tam jesť alebo sa topánkami dotknúť palubnej dosky. Auto si dáva umývať 2-3x do týždňa. Vždy pred dôležitým zápasom ide k holičovi, kde má svoje rituály.