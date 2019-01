Kiska udelil 30 osobnostiam štátne vyznamenie: Ocenenú Hantuchovú premohli emócie

Slovenskej tenistke Daniele Hantuchovej sa podľa jej slov ani nesnívalo, že by mohla dostať štátne vyznamenanie. To si v utorok prevzala z rúk prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý jej za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

"Najvzácnejšie ocenenie, čo som za celý život dostala. Bolo to veľmi emotívne a v pár minútach mi hlavou prebehla celá kariéra," opísala Hantuchová, ktorú zároveň teší, že malá krajina ako Slovensko má toľko známych, múdrych a šikovných ľudí. "Veľmi si vážim, že môžem byť v takejto skupine," poznamenala.

Vyznamenanie prekvapilo aj speváka Miroslava Žbirku, ktorý za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti populárnej hudby získal vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. "Bude to možno znieť zvláštne, ale je to zároveň povzbudenie do ďalšej práce. Uvedomil som si, že to celé malo aj iný zmysel, ako som pôvodne predpokladal, keď sme začínali," dodal.

Prezident v utorok pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky rozhodol udeliť ocenenia 30 osobnostiam spoločenského a kultúrneho života, z toho trom in memoriam. Štátne vyznamenania si 15 žien a 15 mužov prevzalo z jeho rúk v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.