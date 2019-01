Prezident Kiska udelil 30 osobnostiam vyznamenania: Kto ich získal?

Prezident SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti 26. výročia vzniku SR 30 osobností spoločenského a kultúrneho života, z toho troch in memoriam.

Štátne vyznamenania si 15 žien a 15 mužov prevzalo z jeho rúk v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute. Na ceremoniáli sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády Peter Pellegrini, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, poslanci Národnej rady SR, viacerí ministri a ďalší predstavitelia verejného života.

Kiska vo svojom prejave zdôraznil, že ocenil ľudí, vďaka ktorým je Slovensko lepším, krajším, múdrejším, slušnejším, spravodlivejším miestom. Ocenení podľa neho najlepšie reprezentujú hodnoty, na ktorých stojí slovenská spoločnosť. Priznal, že rozhodovanie bolo ťažké. "Tých, ktorí by si dnes ocenenie zaslúžili, je na Slovensku viac. Známych či neznámych občanov krajiny, na ktorých môžeme byť hrdí," poznamenal Kiska. Prezident sa podľa svojich slov rozhodol oceniť nielen výnimočné individuálne výkony, ale ľudí, ktorí vzbudzujú hrdosť, podnecujú lásku k Slovensku a napĺňajú príbeh Slovenska sebavedomím, rešpektom a citom. "Skutočných lídrov, ktorí ukazujú, ako prekonávať prekážky a inšpirovať ostatných. Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrániť a rozvíjať identitu Slovenskej republiky," priblížil.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali Klára Orgovánová, Katarína Zavacká, Ľubomír Longauer, Darina Kárová, Alexej Fulmek, Veronika Velez-Zuzulová, Jana Juráňová, Zuzana Žirková, Richard Stanke, Ján Kuciak (in memoriam), Dušan Mitana, Daniela Hantuchová, Péter Hunčík, Jana Dubovcová, Ladislav Snopko a Magdaléna Vášáryová. Vojenský druh tohto ocenenia získal Svetozár Naďovič. Radom bieleho dvojkríža II. triedy prezident ocenil Josefa Abrháma a Dagmar Burešovú (in memoriam). Pribinov kríž I. triedy si odniesli Miroslav Žbirka, Marián Valko, Jana Želibská, Mária Omastová, Veronika Rácková (in memoriam), Gyula Zalabai, Roman Patkoló, Radoslav Danilák, Mária Jasenková, Zuzana Kumanová a Pavel Cheben.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.