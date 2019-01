Jaro sa pustil do netradičnej výzvy, dnes patrí medzi svetovú špičku: V súboji o zlato zdolal 44 žien!

Chlap a mejkap? Pre niekoho totálna absurdnosť, no pre Jaroslava (40) obrovská výzva, ktorá mu priniesla svetový úspech. Sympatický Bratislavčan sa už desiaty rok venuje tetovaniu permanentného mejkapu, v masívnej ženskej konkurencii sa dokonca presadil aj na majstrovstvách sveta.

Najväčšiu radosť sympatickému tatérovi robí to, že mnohým ženám jeho šikovné ruky dokážu prinavrátiť stratené sebavedomie.

Keď sa povie mejkap, nikomu by nenapadlo hľadať za tým muža. Opak je však pravdou. Už takmer 10 rokov sa sympatický Jaroslav Nosko (40) z Bratislavy venuje tetovaniu permanentného mejkapu. O jeho služby však majú záujem aj muži. „Dokonca som jednému tetoval očné linky,“ priznal s úsmevom. Nie je to síce bežné, ale z času na čas sa stane aj takáto zvláštnosť.

Od maľby k tetovaniu

K netradičnej profesii priviedlo Jaroslava umenie. „Odmalička som sa venoval maľovaniu obrazov, vyštudoval som strednú umeleckú školu,“ skonštatoval. Svoje umelecké cítenie pretavil do reality najskôr ako tatér.„Otvoril som si klasické tetovacie štúdio. Rád sa hrám s detailami a postupne som prešiel aj k mejkapom,“ dodal.

Na svoje prvé mejkapové tetovanie si spomína s úsmevom. „Modelku mi robila vtedajšia priateľka. Nemal som trému, keďže som predtým normálne tetoval. Mal som to jednoducho v ruke,“ povedal s istotou v hlase. Svojej profesii sa Jaroslav venuje naplno už roky, no aj jeho však dokážu potrápiť tie najmenšie detaily. Najťažšie podľa neho je trafiť ideálny tvar obočia. Potom je to už iba o modelovaní a citlivej práci.

Ovocím jeho úspechu boli najskôr amatérske súťaže, odkiaľ sa postupne prepracoval medzi najlepších vo svojom fachu. Najcennejšiu trofej na majstrovstvách sveta sa mu podarilo získať v Nemecku 2016 za mejkap, kde bol v konkurencii medzi 44 ženami. „Tetoval som obočie a hlavnými kritériami boli zranenia, krása a tvar. Bolo to super, naozaj fantastický zážitok,“ pochvaľoval si Jaroslav s tým, že úplne jasno má aj v otázke svojich ďalších krokov do budúcna. „Toto leto sa v Miláne uskutoční najprestížnejšia súťaž krásy na svete. Určite tam nebudem chýbať,“ uzavrel šikovný Bratislavčan.