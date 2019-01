Nepríjemné prekvapenie pre Bičana od manželky, boj pokračuje: Zrušený rozvod!

Ešte nie je koniec! Moderátor Andrej Bičan (44) sa koncom októbra postavil s manželkou Editou (42) pred rozvodový súd, aby si po štyroch hodinách pojednávania vypočuli verdikt, ktorý ich dvanásťročné manželstvo ukončil.

Podľa informácií Nového Času má však búrlivá dráma pokračovanie. Majiteľka jazykovej školy totiž podala tesne pred koncom roka odvolanie voči rozhodnutiu súdu. Zabávač, ktorý už viac ako rok žije v spoločnosti mladej milenky, sa teda tešil predčasne. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dráma okolo Bičanovcov pokračuje už viac ako rok. Všetko sa začalo po tom, ako Nový Čas nachytal Andreja v decemri 2017 v Jasnej v spoločnosti mladej milenky. Následne priznal, že jeho manželstvo s Editou skrachovalo a začal sa kolotoč hádok a rozvodových pojednávaní. Najväčšou nezhodou medzi dvojicou pritom boli ich dievčatká - Ninka (9) a Anička (12).

Matka ich túžila mať pri sebe a moderátor si ich chcel podeliť v striedavej starostlivosti. Rozhádaných manželov sudkyňa nakoniec rozviedla, deťom určila striedavú starostlivosť, no zabávačovi uložila povinnosť platiť výživné - na každú z dievčat 500 eur mesačne. Napriek tomu, že sa zdalo, že naťahovačkám je koniec, boj pokračuje. Edita totiž podala proti rozhodnutiu odvolanie.

„Urobila som to medzi sviatkami. Dlho sme čakali na rozsudok, ktorý posielali zo súdu. Po dohode s mojou právničku som sa nakoniec rozhodla, že sa odvolám,“ povedala nám Bičanová. „Mám silnú potrebu chrániť svoje deti a v neposlednom rade aj seba. Naše zákony sú totiž veľmi zastaralé a deravé, keďže nechránia ženu s dieťaťom, ale v podstate toho čo koná na hrane zákona,“ hnevala sa Edita, ktorá má na mysli najmä Andrejov podraz, keď vymenil na dome zámky a vyhodil z domu nielen ju, ale aj deti.

„Nepáčilo sa mu, že musí platiť výživné, tak začal robiť podrazy. Bola som teda nútená hľadať náhradné ubytovanie a presťahovala som sa k mame do Veľkej Mače,“ vysvetlila Edita.

Premyslené ťahy

Majiteľka jazykovej školy pritom verí, že moderátor mal všetko vopred premyslené a išlo o ťah, ako ju pripraviť o deti. „Dobre vedel, čo robí. Aby som dievčatá odviezla do školy, musíme cestovať hodinu do Bratislavy a hodinu naspäť. Ak by som ich chcela preložiť do školy v Galante, potrebujem na to jeho súhlas, ktorý mi, samozrejme, nedá,“ dodala s tým, že sám zabávač mal s cestovaním v minulosti problémy.

„Ako rodina sme tri roky bývali v Mači a do Bratislavy sa mu cestovať nechcelo. Po narodení Aničky sme sa teda presťahovali. Teraz mu nevadí, ak dievčatká budú musieť chodiť s prestupmi skoro ráno, keďže nie vždy budem schopná ich odviezť a potom poobede budú musieť niekde čakať, keďže odmietol sprístupniť náš dom,“ uzavrela Edita.

Okrem toho však mal Andrej proti manželke použiť aj iné tromfy. Počas pár mesiacov brunetku postupne vysťahoval z kancelárskych priestorov, kde mala jazykovú školu, zobral jej osobný automobil a vrcholom bola výmena zámkov na spomínanom dome. Dievčatkám mal navyše povedať, že nehnuteľnosť chce predať.

Naďalej sú manželmi

Róbert Bános, advokát

Pokiaľ niektorý z manželov nesúhlasí s rozhodnutím prvostupňového súdu a podá proti nemu v zákonnej lehote odvolanie, toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, a účastníci teda budú naďalej manželmi. Odvolací súd rozhodnutie následne buď potvrdí, zmení, alebo zruší a vráti prvostupňovému súdu na nové konanie.

Dramatický rok

December 2017

- Zabávača prichytil Nový Čas v Jasnej, kde bol v spoločnosti mladej slečny. O pár dní priznal milenku Michaelu.

Marec 2018

- Bičanová sa nelichotivo vyjadrila na adresu Andrejovej priateľky, že nie je dobrým príkladom pre jej deti.

Máj 2018

- Manželia sa stretli na rozvodovom súde, kde na seba pred sudkyňou kričali, pojednávanie odročili.

August 2018

- Andrej sa aj s Michaelou presťahoval z bratislavskej Vrakune do rodinného domu neďaleko Bratislavy.

September 2018

- Moderátor vyhodil manželku z priestorov, kde mala jazykovú školu a boli písané na jeho firmu.

Október 2018

- Andrej zobral žene auto, keď za ňou prišiel do práce aj s mužmi zákona a odťahovacou službou.

Október 2018

- Rozvod konal štyri hodiny. Onedlho na to vymenil Bičan zámky na dome v Ivanke pri Dunaji, aby sa tam Edita nedostala.

December 2018

- Bičan oznámil deťom, že dom v Ivanke pri Dunaji chce predať. Medzi sviatkami podala Bičanová odvolanie voči rozvodu.