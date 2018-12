Rozvedená moderátorka Heribanová končí v prestížnej funkcii: Prečo sekla s kariérou v Rakúsku?!

Definitívna bodka za kariérou vo Viedni! Moderátorka Alena Heribanová (63) sa rozhodla zavesiť na klinec prestížnu funkciu šéfky Slovenského inštitútu v susednom Rakúsku.

Brunetka si na teplom miestečku spokojne hovela päť rokov, ale momentálne dvíha kotvy a presúva sa do Bratislavy. Kroky bývalej manželky spisovateľa Jozefa Heribana (65), s ktorým bok po boku prežili takmer štyridsať rokov, však majú svoje logické vysvetlenie!

Moderátorská stálica Heribanová v apríli 2013 rozložila svoj stan v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Kreslo šéfky úradu, ktorý má na starosti organizovanie kultúrnych akcií, teraz opúšťa. „Áno,“ potvrdila svoje rozhodnutie Novému Času Alena, pre ktorú ide po vlaňajšom rozvode s literátom Jozefom Heribanom o ďalší vážny krok v živote. „Ministerstvo zahraničia s jej prácou bolo veľmi spokojné, dokonca zvažovali, že jej dajú ďalšiu pozíciu, ale to odmietla,“ tvrdí náš zdroj z okolia diplomacie.

Tvár relácie RTVS Anjeli strážni by zrejme musela ešte viac zarezávať v práci, čo by jej ukrajovalo z času a vylúčené nie sú ani rôzne pracovné cesty po zahraničí. Brunetka pritom už v minulosti vyplakávala, že by voľné chvíle radšej trávila s blízkymi. „Mohla by som byť lepšou starou mamou,“ sypala si v minulosti Alena popol na hlavu v internetovej relácii Raňajky s... „Ale keď sme spolu, prežívame krásne chvíle,“ zverila sa vtedy kolegovi Romanovi Bombošovi.

A moderátorkino odpískanie Viedne skutočne súvisí s túžbou po rodine. „Okrem vnúčat Izabelky a Emílie má aj starších rodičov Vladimíra a Máriu, ktorí sa tešia, že sa im zač­ne viac venovať. Najmä otecko, ktorý už má 92 rokov,“ dozvedeli sme sa. A výmena rakúskej metropoly za slovenskú rozbehla aj rôzne rekonštrukčné práce na obydlí samotnej Heribanovej. Tá sa podľa našich informácií vrhla do prerábky luxusného rodinného domu v Bratislave, kde ešte za čias rodinnej idylky s exmanželom žili.