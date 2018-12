Zvraty vo vzťahoch celebrít: Najprv veľká láska, potom urážky a drsný rozvod

Život píše tie najneuveriteľnejšie príbehy, plné prekvapivých momentov. Herečka Petra Vajdová (33) prepadla alkoholu po tom, čo mala problémy v láske. Nikto by teda nečakal, že si práve na protialkoholickom liečení nájde nového partnera.

Okrem nej prekvapili nepredvídanými životnými zvratmi aj mnohé iné slovenské celebrity. Komu sa podarilo utajiť svadbu, alebo šokovať expresnými zásnubami?

Petra Vajdová a Martin: Láska z liečebne

V lete 2017 si sadla herečka Petra Vajdová (33) opitá za volant a policajti jej namerali 2,4 promile alkoholu v krvi. V hereckých kruhoch sa šepkalo už dlhšie, že má problémy s pitím. Rozhodla sa ich teda riešiť. Niekoľko týždňov strávila na psychiatrii v českom Kroměříži. To, že príliš často pozerala na dno pohárika, vraj spôsobili problémy v láske.

Paradoxom je, že práve na liečení si našla muža svojho srdca a obaja spolu liečbu predčasne ukončili. Skutočnosť, či si našli k sebe cestu na spoločných terapiách či prechádzkach v záhrade, je otázna. Isté však je to, že vzájomné sympatie nakoniec prerástli do hlbokého citu a dvojica tvorí pár. Aby toho nebolo málo, Čech Martin (43) je ženatý a herečka dostala päsťou od jeho zákonitej manželky. Kamionista vraj už podal žiadosť o rozvod.

Nora Mojsejová a Versače: Sobáš nepriateľov

Najväčší šok spôsobila svadba kontroverznej podnikateľky Nory Mojsejovej (60) s Františkom Versačem Kabrheľom (42). Ten sa s Košičankou súdil pre peniaze a chcel ju poslať za mreže. Bývalí najlepší kamaráti si niekoľko rokov nevedeli prísť na meno. Po tom, čo sa opäť skamarátili, však zmenil názor a jedinou záchranou jeho „milej“ bol sobáš. Mojsejová sa tak namiesto väzenského mundúra mohla obliecť do svadobného, keď sa s Kabrheľom v januári minulého roka vzali.

Manželstvo mnohí považovali za účelové divadielko, oni si však z rečí ťažkú hlavu nerobili a každý si žil vlastným životom. Ich spojenectvu však už odzvonilo a na súde už niekoľko týždňov leží žiadosť o rozvod, ktorú podal Versače.

Kristína Greppelová a Tomáš Palonder: Po rozchode svadba

Herečka Kristína Greppelová (33) a herec a spevák Tomáš Palonder (38) tvoria pár už sedem rokov. Minulý rok v lete sa rozišli, pretože podľa vlastných slov boli obaja pracovne vyťažení a nemali na seba toľko času, ako by ich partnerstvo potrebovalo. Povestný siedmy rok sa pre nich teda stal kritickým, nie však nadlho. Krátku krízu sa im podarilo prekonať a Kristíne sa od februára na prste ligotal zásnubný prsteň. O pár mesiacov - koncom septembra, si napokon povedali áno. Skromnú svadbu si zorganizovali v Zičiho paláci v centre hlavného mesta. Pre herečku je to už druhé manželstvo. Z toho prvého má syna Adama (10).

Alena Heribanová a Jozef: Šokujúci rozvod

Krach, ktorý nikto nečakal! Známa moderátorka Alena Heribanová (63) a spisovateľ Jozef Heriban (65) pritom takmer štyri desaťročia patrili k najstabilnejších párom slovenského aj českého šoubiznisu a keďže navonok vždy pôsobili ako ukážkový pár, nikto ani len netušil, že v skutočnosti ich manželstvo prechádza dlhé roky poriadnymi turbulenciami. Koniec prišiel po dlhých 39 rokoch.

Rozhodli sa ísť si životom každý sám a rozviedli sa po vzájomnej dohode. O dôvodoch, prečo sa ich manželstvo ocitlo v troskách, sa im hovorilo len veľmi ťažko a priznali len, že nedokázali vyriešiť niekoľkoročný vzťahový problém. Naďalej sa však v súkromí stretávajú, i keď Jozef má už novú priateľku.

Rytmus a Jasmina: Expresné zásnuby

Jasmine Alagič (29), novej priateľke rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (41), sa bleskovo podarilo to, po čom Dara Rolins (45) vôbec netúžila celých sedem rokov vzťahu. Stačilo mu pol roka randenia, aby pred moderátorkou pokľakol a na prst jej navliekol zásnubný prsteň. Stalo sa tak počas nedávnej dovolenky v Bosne a Hercegovine, odkiaľ Jasmina pochádza. „Staneš sa ženou môjho života? Povedala ÁNO. Bolo to v Tuzle okolo polnoci na jej obľúbenom mieste. Do poslednej sekundy netušila, že ten prsteň som od štvrtka nosil pri sebe,“ napísal pod spoločnú fotku na instagrame Rytmus. Podľa klenotníka mohol za prsteň zaplatiť až 10 000 eur.

Andrej Bičan a Edita: Rozvod a vyhadzov z domu

Zabávač Andrej Bičan (43) sa na konci minulého roka postaral o poriadny škandál, keď sa po jedenástich rokoch manželstva rozhodol rozviesť s manželkou Editou (41). Po jeho boku sa totiž objavila o dvadsať rokov mladšia milenka Michaela (23). Kým manželka tvrdí, že milenka im rozbila rodinu, moderátor tvrdí, že sa v manželstve necítil dlhodobo dobre a Editu verejne obviňoval, že išla len po jeho peniazoch. Toto na oko idylické manželstvo rozviedol súd minulý mesiac za 4 hodiny.

Ani na súde sa však nezaobišli bez škriepok a kriku, no sudkyňa sa nakoniec priklonila k Andrejovi. Toho napriek striedavej starostlivosti zaviazala k platbe výživného a na každé z dievčat musí platiť 500 eur mesačne. To sa mu však vôbec nepáčilo a matku svojich detí vyhodil z domu v Ivanke pri Dunaji, kde predtým spoločne žili.

Tomáš Maštalír a Kristína: Dokonale utajená svadba

Minulý týždeň prasklo najväčšie tajomstvo v slovenskom šoubiznise! Známy lámač sŕdc Tomáš Maštalír (41) sa pred pár mesiacmi potichu oženil so svojou priateľkou Kristínou (34). Herec, ktorý sa prezentoval skôr ako vlk samotár, mal povedať áno úradníčke z Banskej Bystrice po krátkodobej známosti. Zamilovaná dvojica si za miesto romantického aktu mala zvoliť dovolenkovú destináciu v zahraničí. Čitateľka Nového Času pritom hrdličky pristihla v auguste v talianskom letovisku Terst, kde si spokojne hrkútali.

Nie je vylúčené, že už vtedy mali v rukách na svoj vzťah aj oficiálny papier! Mohlo ísť však aj o spontánnu akciu, alebo mala dvojica všetko naplánované do posledného detailu. V prípade herca, ktorý si svoje súkromie stráži ako oko v hlave, by nešlo o nič výnimočné. Svoje súkromie nikdy nekomentuje.

Silvia Kucherenko a Sergej: Nezvládli odluku

Modelka Silvia Kucherenko (36) nemala za posledné tri roky na ružiach ustlané. Jej manžela Sergeja (49) totiž koncom roka 2015 zatkla polícia vo Viedni a obvinila ho z obzvlášť závažného zločinu. Odvtedy sedí vo väzení. Blondínka stála od začiatku po jeho boku a všemožne bránila jeho česť. Rozhodnutie súdu však bolo nekompromisné a podnikateľovi odklepli 11 rokov.

Spolu s ich malým synom Alexandrom (7) ho navštevovali vo väzení a stále dúfali, že sa ešte situácia otočí v jeho prospech. Napriek podpore, ktorú Silvia manželovi po celý čas preukazovala, sa však podľa informácií Nového Času dohodli, že svoje desaťročné manželstvo ukončia!