Počet chorých stúpol o 39 percent: Kedy ísť s dieťaťom k lekárovi

Obdobie vianočných sviatkov sa definitívne skončilo posledným dňom prázdnin. Už dnes sa deti vracajú do škôl a škôlok a začína sa každoročný januárový kolobeh nachladnutí a chrípok.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR už v prvom týždni tohto roka počet respiračných ochorení stúpol o vyše 39 percent. Ako zvládnuť toto obdobie, kedy ešte poslať dieťa do školy a aké sú príznaky, pri ktorých treba vyhľadať lekára?

Deti sa vracajú do škôl, a tak hrozí vyššie riziko prenosu ochorení. „Počas zimného obdobia od novembra do marca sú vždy zvýšené počty vírusových ochorení,“ uviedla detská lekárka Katarína Šimovičová. Počas chrípkových vĺn sú pravidelne ohrozené najmä deti.

Ich imunita podlieha infektom oveľa skôr. Prenosu choroboplodných zárodkov nie je možné zabrániť, ale dá sa zvýšiť pravdepodobnosť, že dieťa neochorie. Pohyb na čerstvom vzduchu a zdravá životospráva sú najlepšie zbrane v boji proti chorobám.

Pohyb vonku

Pravidelné cvičenie zvyšuje objem protilátok u dospelých aj detí a stačí na to pol hodiny denne. Je dobré, ak sa dieťa aktívne venuje niektorému športu, ale napríklad u menších detí stačí aj prechádzka vonku. V chladnejšom období dieťa ňou otužujete. Dôležité je obliekať dieťa do vrstiev, nie príliš nahrubo.

Prírodná lekáreň

Ak sa vám zdá, že sa o vás či o dieťa choroba aj tak pokúša, nemusíte ísť s prvým zakašľaním hneď k doktorovi. Skúste najprv domácu liečbu.

Cibuľa - nakrájanú cibuľu zalejte vriacou vodou, nechajte 10 - 15 minút postáť, sceďte a doslaďte medom. Pomáha pri kašli, zápale priedušiek aj hlasiviek

Cesnak - najjednoduchšie je potrieť ním hrianku a deťom výraznú chuť prekryť medom

Čaj - podľa chuti vyberte echinaceu, mätu piepornú, šalviu, zázvor či lipu

Med - patrí k prírodným antibiotikám a všeobecne sa veľmi odporúča. Samozrejme, to neplatí, ak ste alergickí. U malých detí s medom opatrne, aj keď alergiu naň nemáte potvrdenú. Mohlo by sa tak stať.

Chorobám predchádzajte

Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu. Získame ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín.

Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C - papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C. Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne dôležité dbať na čistotu rúk, treba si ich umývať čo najčastejšie, a to teplou vodou a mydlom, v prípade núdze pomôžu aj dezinfekčné gély.

Kedy vyhľadať lekára

Teplota nad 38 0C

- ak sa teploty nad 38 oC nedarí zraziť niekoľko dní, alebo iba dočasne. V prípade batoliat a teplote blížiacej sa k 40 oC neváhajte a choďte hoci aj na pohotovosť

Silné bolesti

- ak sa dieťa zobudí v noci na akúkoľvek prudkú bolesť, napríklad hlavy, či brucha

Mierne bolesti dlhotrvajúce

- bolesti, na ktoré sa dieťa sťažuje len neintenzívne, alebo s prestávkami, môžete pár dní liečiť doma. Akákoľvek bolesť, ktorá pretrváva viac ako týždeň je dôvod na návštevu lekára

Prudký kašeľ

- predpovedá problémy dýchacích ciest. Zo spánku zvykne budiť suchý, dráždivý kašeľ, ktorý dusí a dieťa napína na zvracanie.

Vracanie a hnačka

- v prvých chvíľach sa dajú liečiť domácimi receptami, či voľnopredajnými liekmi. Ak však pretrvávajú intenzívne dlhšie ako tri dni, domáca liečba už zrejme nezaberie

Problémy s močením

- dieťa sa sťažuje na bolesť, či pichanie pri močení, prípadne sa začne pomočovať. Často sa ani prvé príznaky nedajú zmierniť doma, je potrebná pomoc lekára

Krvácanie

- z akejkoľvek časti tela, najmä opakované. Krv v moči, stolici či zvratkoch môže byť náznakom veľkého zdravotného problému. Bezodkladne vyhľadajte lekára!

Kto ospravedlní neprítomnosť v škole

Do 3 dní

- zákonný zástupca (rodič) môže ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní v trvaní najviac 3 po sebe nasledujúcich dňoch

- škola môže vo výnimočných odôvodnených prípadoch (napr. častá opakovaná neprítomnosť) požadovať potvrdenie od lekára

4 dni a viac

- na ospravedlnenie neprítomnosti sa požaduje potvrdenie od lekára